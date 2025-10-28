Фред Ванвлит: «До разрыва крестообразной связки я был в лучшей форме в своей жизни»

Защитник «Хьюстона» описал свое состояние до и после травмы.

«Я был так воодушевлен, и, пожалуй, я был в лучшей форме в своей жизни перед началом этого сезона. Я очень ждал возможности выйти на площадку и хорошо стартовать. Так что получить травму на этом этапе, до начала сезона, было определено удручающе», – сказал баскетболист.

Изначально защитник не знал характер своей травмы. Он только знал, что ему больно. Когда врачи позже подтвердили по телефону, что у него действительно разрыв передней крестообразной связки, игрок сказал, что испытал «вихрь эмоций».

Ванвлит заявил, что он пока не знает, когда сможет снова играть в баскетбол. Он только недавно начал ходить, хотя и очень медленно, и постепенно продвигается в процессе реабилитации.

«Никаких сроков нет. Просто не торопимся, идем от одного дня к другому. Это определенно процесс, длящийся во времени. Посмотрим, где мы окажемся ближе к концу года», – сказал игрок.

Без Ванвлита «Хьюстон » начал сезон с двух поражений (от «Оклахомы» и «Детройта») и одной победы (над «Бруклином»).