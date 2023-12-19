Физиотерапевт «Виллербана» о загруженности клубов Евролиги: «Мы достигли уровня, эквивалентного сезону НБА. Это можно назвать режимом выживания»

Физиотерапевт « » Мануэль Лакруа рассказал о том, в каком сложном ритме существуют ведущие клубы Европы с учетом занятости в нескольких турнирах.

«Ситуация перешла в другое измерение с новой формулой Евролиги и эволюцией плей-офф. Мы достигли уровня, эквивалентного сезону НБА. В прошлом сезоне «Виллербан» с учетом товарищеских матчей провел 85 матчей, не имея тех же условий для разъездов. Это можно назвать режимом выживания.

Все адаптируются. Новый ритм поднимает вопрос того, как тренироваться. У вас меньше времени на командную работу. Теперь мы больше занимаемся индивидуальной работой, видео, реабилитацией. Победу нельзя отпраздновать. Через два дня команда уже снова на паркете.

Работа физиотерапевтов изменилась. Мы перешли от повышения производительности к предотвращению травм, реабилитации и возвращению ребят в строй. Мы стараемся поддерживать игроков на плаву по ходу сезона. Стараемся делать их сильнее, работая с сухожилиями, суставами, мышцами. Даже если нам удается добиться прогресса, риск получения травмы все равно велик. У игроков накапливается дефицит сна, который иногда просто невозможно восполнить между двумя матчами, когда один начинается в 9 часов вечера в пятницу, а следующий в воскресенье в 4 дня.

Всего этого получается слишком много. Игроки предпочитают играть, а не тренироваться. Но у нас выходит по восемь матчей за две недели с переездами… Иногда возникает психическое истощение до такой степени, что некоторые сомневаются – вполне законно, учитывая уровень нагрузок – стоит ли ехать в сборную.

Все это опасно для нашего спорта. Представьте, если бы Килиан Мбаппе задавался вопросом о своем приезде в сборную Франции. Когда мы знаем, что проблема частично связана с конфликтом и , это вызывает вопросы. Гармонизация календарей должна помочь исправлению этой ситуации, если мы хотим развивать европейский баскетбол», – рассказал Лакруа.