Виктор Вембаньяма: «В этом году придется обойтись без костюма на Хэллоуин»

Виктор Вембаньяма сделал важное признание перед Хэллоуином.

По словам лидера «Сперс», в этом году ему не удастся в очередной раз удивить болельщиков своим нарядом на Хэллоуин.

«Несколько дней до праздника? Да, несколько дней, но, к сожалению, в этом году придется обойтись без костюма на Хэллоуин, ведь мы не играем в этот день», – заявил француз.

Также Вембаньяма после старта 4-0 удивился тому, что эта серия стала повторением клубного рекорда.

«У команды никогда не было 5-0? Серьезно? Так странно с учетом того, что здесь творилось последние тридцать лет. Пять титулов и этот невероятный процент побед», – признался Виктор.

31 октября «Сан-Антонио» сыграет с «Майами».