Эдриан Воджнаровски: «Не стоит ждать возвращения Дрэймонда Грина раньше 2024 года»

Теги дисквалификации Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, дисквалифицированный форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вернется на площадку не раньше 2024 года.

«Конечно, вопрос остался открытым благодаря отстранению на неопределенный срок. Но исходя из разговоров с людьми вокруг ситуации и вокруг лиги, есть ожидание, что мы, вероятно, не увидим Дрэймонда Грина на площадке, по крайней мере, до начала года.

Это означает, что он пропустит 9 матчей. И это при условии, что дела пойдут так, как они надеются, и Грин выполнит все требования, которые будут поставлены перед ним», – сказал Воджнаровски.

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3 комментария
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Ну если до нового года только, то считай что вообще не наказание для отпетого рецидивиста.
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ну край в 2025-м
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