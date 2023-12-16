Эдриан Воджнаровски: «Не стоит ждать возвращения Дрэймонда Грина раньше 2024 года»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, дисквалифицированный форвард « » Дрэймонд Грин вернется на площадку не раньше 2024 года.

«Конечно, вопрос остался открытым благодаря отстранению на неопределенный срок. Но исходя из разговоров с людьми вокруг ситуации и вокруг лиги, есть ожидание, что мы, вероятно, не увидим на площадке, по крайней мере, до начала года.

Это означает, что он пропустит 9 матчей. И это при условии, что дела пойдут так, как они надеются, и Грин выполнит все требования, которые будут поставлены перед ним», – сказал Воджнаровски.