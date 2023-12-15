Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин своими действиями вредит баскетболу»

Бывший игрок НБА Кендрик Перкинс считает, что («Голден Стэйт») своим поведением вредит баскетболу.

«Если подумать о Дрэймонде и посмотреть на то, как его воспринимают в последние полтора года или только в этом сезоне: мы видим все меньше настоящего баскетбола – его игра в нападении и защите пошла на спад.

А теперь вдруг у него появилось это необъяснимое поведение. То, что он делает сейчас, вредит баскетболу», – сказал Перкинс в эфире PatMcAfee Show.