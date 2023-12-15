Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин своими действиями вредит баскетболу»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший игрок НБА Кендрик Перкинс считает, что Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») своим поведением вредит баскетболу.

«Если подумать о Дрэймонде и посмотреть на то, как его воспринимают в последние полтора года или только в этом сезоне: мы видим все меньше настоящего баскетбола – его игра в нападении и защите пошла на спад.

А теперь вдруг у него появилось это необъяснимое поведение. То, что он делает сейчас, вредит баскетболу», – сказал Перкинс в эфире PatMcAfee Show.

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1 комментарий
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Впервые Перкинс сказал что то по делу, без преувеличений
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