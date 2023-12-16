Ник Райт: «Дрэймонд кажется мне псевдожестким. Пул на 40 кг легче, Сабонис лежал на паркете, Гобер был спиной к нему, Нуркич даже подумать не мог, что ему прилетит»
Эксперт Fox Sports Ник Райт в эфире Dan Patrick Show поделился мнением, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на самом деле не является тафгаем, хотя и пытается им казаться.
«Дрэймонд кажется мне псевдожестким. Очевидно, что он крутой защитник, отличный игрок и все такое, но вся его «внеурочная деятельность» не выглядит как честная борьба.
Три парня, на которых он нападал за последний год, были европейскими игроками. Странное статистическое совпадение, учитывая процент игроков, которые являются европейцами, по сравнению с остальными.
Даже если отбросить эту тему: [Домантас] Сабонис лежал на паркете, [Руди] Гобер был спиной к нему, а [Юсуф] Нуркич даже подумать не мог, что ему прилетит», – объяснил Райт.
Журналист также добавил, что Джордан Пул, которого Грин ударил год назад, «на 40 килограммов легче Грина».
Или же это просто говорит о том, что журналист считает Дрэймонда и черных почти дикими животными, которые нападают на цивилизованных белых. В любом случае эта фраза содержит в основе расизм или нацизм, и странно что этого сам говорящий не понимает.