Ник Райт: «Дрэймонд кажется мне псевдожестким. Пул на 40 кг легче, Сабонис лежал на паркете, Гобер был спиной к нему, Нуркич даже подумать не мог, что ему прилетит»

Теги Голден Стэйт НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Домантас Сабонис Джордан Пул Ник Райт Баскетбол

Эксперт Fox Sports Ник Райт в эфире Dan Patrick Show поделился мнением, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на самом деле не является тафгаем, хотя и пытается им казаться.

«Дрэймонд кажется мне псевдожестким. Очевидно, что он крутой защитник, отличный игрок и все такое, но вся его «внеурочная деятельность» не выглядит как честная борьба.

Три парня, на которых он нападал за последний год, были европейскими игроками. Странное статистическое совпадение, учитывая процент игроков, которые являются европейцами, по сравнению с остальными.

Даже если отбросить эту тему: [Домантас] Сабонис лежал на паркете, [Руди] Гобер был спиной к нему, а [Юсуф] Нуркич даже подумать не мог, что ему прилетит», – объяснил Райт.

Журналист также добавил, что Джордан Пул, которого Грин ударил год назад, «на 40 килограммов легче Грина».

9 комментариев
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Он прав, Грин сыкло по своей натуре, он никогда не дернулся бы на игрока от которого возможно отхватить. Жаль что босниец не щелкнул ему в ответ, зеленный бы сразу обосрался..
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Да так и есть. Того же Йокича он никогда не зацепит, потому что помнит случай с Моррисом
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А у Стивена Адамса я..ца слишком нежные для удара ногой по ним?))
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Ответ АРХАТ
А у Стивена Адамса я..ца слишком нежные для удара ногой по ним?))
Согласен. Кроме перечисленных Райтом есть и Адамс, и Леброн, так что эти мысли не соответствуют его характеру
+2
-1
+1
"Три парня, на которых он нападал за последний год, были европейскими игроками", - от этого сообщения веет уверенностью, что американцы как минимум атланты и сверхлюди, а европейцы - это мягкие, мелкие, вежливые мужчинки.
Или же это просто говорит о том, что журналист считает Дрэймонда и черных почти дикими животными, которые нападают на цивилизованных белых. В любом случае эта фраза содержит в основе расизм или нацизм, и странно что этого сам говорящий не понимает.
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Ответ Дядя Санжар
Он прав, Грин сыкло по своей натуре, он никогда не дернулся бы на игрока от которого возможно отхватить. Жаль что босниец не щелкнул ему в ответ, зеленный бы сразу обосрался..
Не думаю,что здесь дело в трусости. Просто он в какие -то моменты абсолютно перестаёт себя контролировать. Другой вопрос,что бы произошло налети он на настоящих евро звёзд. За Йокича его бы порвали братья Николы. За Янниса он был бы раскатан в тонкий блин Лопезами и Портисом. А за Луку его бы коллективно линчевал весь Даллас.
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