Зак Лоу: «Это не совсем конец для Дрэймонда, но явно омрачает одну из самых счастливых историй НБА – о пике второго раунда, ставшем 4-кратным участником МВЗ»

Журналист ESPN Зак Лоу объяснил, как поведение на старте сезона-2023/24 скажется на его наследии как игрока.

«В четверг «Уорриорз» сражались без Грина в поражении от «Клипперс», но сегодня они больше похожи на команду, которой нужно думать далеко за пределами этого сезона.

Это не совсем конец для Грина, но явно омрачает то, что должно быть одной из самых счастливых историй лиги всех времен: пик второго раунда, превратившийся в четырехкратного участника Матча всех звезд, двукратного представителя символических пятерок и лучшего оборонительного игрока года.

«Уорриорз» называли его своей душой. Он стал архетипом новой эры баскетбола. Соперники недоумевали: где мы можем найти нашего Дрэймонда Грина?

Удушения, размахи руками и удаления не определяют Грина, но они переплетаются с его баскетбольным великолепием. Они занимают первый абзац в его карьере.

Это печально, и можно сказать, что «Уорриорз» чувствуют эту печаль – и новую неопределенность», – пишет журналист.