Шакил О′Нил: «Дрэймонд Грин пытался показать судье, что на нем фолят. Я бы отстранил его на два матча»

Легенда НБА и член Зала славы ′Нил в эфире TMZ Live высказался об отстранении за удар (« ») по голове и сравнил форварда « » с Деннисом Родманом.

«Я уверен, что он пытался показать судье, что на нем фолят. Его ошибка заключалась лишь в том, что он раскинул руки. Не думаю, что он хотел ударить игрока только за то, что тот тянул его за майку. Он просто пытался развернуться.

Он честный игрок, и то, что произошло, было случайностью. Я бы отстранил его на два матча.

Дрэймонд всегда таким был. Таким же всю свою карьеру был Деннис Родман. И это сделало его членом Зала славы. Вы хотите, чтобы он перестал быть самим собой? Этого никогда не произойдет.

Именно так он играл с тех пор, как пришел в лигу. Он спорит с судьями, получает технические и вступает в контакт с игроками. Многие не знают, что он вырос среди «Детройтских плохих парней». И это принесло ему четыре титула чемпиона.

Внезапно ему понадобилась помощь? Когда он выигрывал чемпионаты, никто об этом не говорил. Это единственная моя претензия», – сказал О′Нил.