Шакил О′Нил: «Дрэймонд Грин пытался показать судье, что на нем фолят. Я бы отстранил его на два матча»
Легенда НБА и член Зала славы Шакил О′Нил в эфире TMZ Live высказался об отстранении Дрэймонда Грина за удар Юсуфа Нуркича («Финикса») по голове и сравнил форварда «Голден Стэйт» с Деннисом Родманом.
«Я уверен, что он пытался показать судье, что на нем фолят. Его ошибка заключалась лишь в том, что он раскинул руки. Не думаю, что он хотел ударить игрока только за то, что тот тянул его за майку. Он просто пытался развернуться.
Он честный игрок, и то, что произошло, было случайностью. Я бы отстранил его на два матча.
Дрэймонд всегда таким был. Таким же всю свою карьеру был Деннис Родман. И это сделало его членом Зала славы. Вы хотите, чтобы он перестал быть самим собой? Этого никогда не произойдет.
Именно так он играл с тех пор, как пришел в лигу. Он спорит с судьями, получает технические и вступает в контакт с игроками. Многие не знают, что он вырос среди «Детройтских плохих парней». И это принесло ему четыре титула чемпиона.
Внезапно ему понадобилась помощь? Когда он выигрывал чемпионаты, никто об этом не говорил. Это единственная моя претензия», – сказал О′Нил.