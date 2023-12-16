Шакил О′Нил: «Дрэймонд Грин пытался показать судье, что на нем фолят. Я бы отстранил его на два матча»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил Финикс НБА Деннис Родман Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Легенда НБА и член Зала славы Шакил О′Нил в эфире TMZ Live высказался об отстранении Дрэймонда Грина за удар Юсуфа НуркичаФиникса») по голове и сравнил форварда «Голден Стэйт» с Деннисом Родманом.

«Я уверен, что он пытался показать судье, что на нем фолят. Его ошибка заключалась лишь в том, что он раскинул руки. Не думаю, что он хотел ударить игрока только за то, что тот тянул его за майку. Он просто пытался развернуться.

Он честный игрок, и то, что произошло, было случайностью. Я бы отстранил его на два матча.

Дрэймонд всегда таким был. Таким же всю свою карьеру был Деннис Родман. И это сделало его членом Зала славы. Вы хотите, чтобы он перестал быть самим собой? Этого никогда не произойдет.

Именно так он играл с тех пор, как пришел в лигу. Он спорит с судьями, получает технические и вступает в контакт с игроками. Многие не знают, что он вырос среди «Детройтских плохих парней». И это принесло ему четыре титула чемпиона.

Внезапно ему понадобилась помощь? Когда он выигрывал чемпионаты, никто об этом не говорил. Это единственная моя претензия», – сказал О′Нил.

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7 комментариев
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Я думаю никто не просит его меняться, просто будет получать прогрессивные дисквалификации без сохранения зп и все. Дальше ему решать меняться или нет)
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5 было. не более 10 матчей хватило бы)
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Понятно, что Грина к тому же еще и провоцируют постоянно
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Илюшенька по прежнему любит дреймонда больше чем мать
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