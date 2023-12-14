НБА отстранила Дрэймонда Грина на неопределенный срок за удар Нуркича по лицу
НБА отстранила форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на неопределенный срок, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Во вторник Грин был удален третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича.
По словам источников Воджнаровски, Грин, генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи-младший и агент Грина Рич Пол встретятся в четверг, чтобы начать обсуждение того, как Грин сможет получить «консультацию и помощь», чтобы «двигаться дальше».
«Лига не хочет называть конкретный срок отстранения, но разрешает Грину взять время, необходимое ему для решения проблем, с которыми он столкнулся», – пишет инсайдер.
Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс добавляет, что Грину будет разрешено находиться с командой в период дисквалификации.
Грин будет терять по 153 941 доллар за каждый пропущенный матч, если отстранение будет менее чем на 20 матчей, и по 202 922 доллара, если более 20, добавляет эксперт ESPN Бобби Маркс.
В прошлом месяце 4-кратный чемпион был дисквалифицирован на 5 встреч за удушающий прием против центрового «Миннесоты» Руди Гобера.
А вот это зря. Пусть в рехабе тусит
Павел Косыгин, дорогой мой, это что ещё за цифра отстранения? Ты совсем не любишь русский? Как можно настолько криво сформулировать довольно простое по смыслу предложение?
Я об этом эпизоде не знал и подумал, ну может просто наотмашь в борьбе заехал по лицу, почти случайно.
А нет, этот типа прям развернулся и целенаправленно фиганул лицом по руке.
Да, видно что в удар не вкладывался, но удар был и это было специально.
Всем же ясно, что длительное отсутствие Грина пагубно скажется на результатах франшизы. Поэтому и идут на встречу. Играл бы он в каком-нибудь Детройте, Атланте и тп, меры совсем другие бы уже давно были приняты