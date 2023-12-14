НБА отстранила Дрэймонда Грина на неопределенный срок за удар Нуркича по лицу

Теги происшествия Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

НБА отстранила форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на неопределенный срок, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Во вторник Грин был удален третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича.

По словам источников Воджнаровски, Грин, генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи-младший и агент Грина Рич Пол встретятся в четверг, чтобы начать обсуждение того, как Грин сможет получить «консультацию и помощь», чтобы «двигаться дальше».

«Лига не хочет называть конкретный срок отстранения, но разрешает Грину взять время, необходимое ему для решения проблем, с которыми он столкнулся», – пишет инсайдер.

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс добавляет, что Грину будет разрешено находиться с командой в период дисквалификации.

Грин будет терять по 153 941 доллар за каждый пропущенный матч, если отстранение будет менее чем на 20 матчей, и по 202 922 доллара, если более 20, добавляет эксперт ESPN Бобби Маркс.

В прошлом месяце 4-кратный чемпион был дисквалифицирован на 5 встреч за удушающий прием против центрового «Миннесоты» Руди Гобера.

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18 комментариев
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И чего лига так с ним нянчится? Артеста тогда без колебаний до конца сезона отстранили, а тут какие то обтекаемые формулировки
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Короче, если ГС хочет ещё одну гайку для Карри, то им проще будет обменять самого Карри в контендер. А этот сезон для них окончен, так толком и не начавшись.
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+8
Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс добавляет, что Грину будет разрешено находиться с командой в период дисквалификации.

А вот это зря. Пусть в рехабе тусит
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Дреймонд Грин: “我是德雷蒙德·格林。我很高兴并期待为上海鲨鱼队效力”
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0
+3
Ну что за отстой?! У ГСВ через 4 матча игра с Уизардс 👀😭
+3
0
+3
Ответ matheus
И чего лига так с ним нянчится? Артеста тогда без колебаний до конца сезона отстранили, а тут какие то обтекаемые формулировки
Сильвер большой фанат Уорриорз
+4
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+3
Ответ Крокозябра
Короче, если ГС хочет ещё одну гайку для Карри, то им проще будет обменять самого Карри в контендер. А этот сезон для них окончен, так толком и не начавшись.
Ну потеря Грина не главная причина.
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Как легко и тупо потерять деньги )
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Нужно матчей на 30 минимум отстранить.
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"Лига не хочет называть конкретную цифру отстранения"🤦‍♂️
Павел Косыгин, дорогой мой, это что ещё за цифра отстранения? Ты совсем не любишь русский? Как можно настолько криво сформулировать довольно простое по смыслу предложение?
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Чувак вообще крейзи.
Я об этом эпизоде не знал и подумал, ну может просто наотмашь в борьбе заехал по лицу, почти случайно.
А нет, этот типа прям развернулся и целенаправленно фиганул лицом по руке.
Да, видно что в удар не вкладывался, но удар был и это было специально.
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Не понимаю хозяев гсв зачем держать в команде этого морального урода, который когда-то не скрою был одним из основных творцов чемпионской династии, а сейчас делает все чтобы тащить команду ко дну. Моё мнение причиной тому является подлая и завистливая сущность Грина, его чрезмерный меркантилизм. Помните как он выклянчивал себе новый контракт, мамашу свою даже задействовал, а подлый удар Пулу на почве зависти, с него кстати и пошел нелогичный резкий спад в игре чемпионского состава гсв. Понятно если бы Грин продолжал блистать на площадке на многие вещи можно было закрывать глаза, но этого же нет! Думаю если бы Грина сразу отчислили (обменяли) после инцедента с Пулом и взяли бы на его место нормального рабочего игрока у команды сложилось бы всё намного лучше. А сейчас нужно принимать по нему решение, пока он в команде гсв обречены на дальнейшие неудачи!
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Отстранить до конца сезона. Он реально может кого-то покалечить в следующий раз.
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Ответ matheus
И чего лига так с ним нянчится? Артеста тогда без колебаний до конца сезона отстранили, а тут какие то обтекаемые формулировки
ГСВ вероятно самая популярная команда лиги, а НБА это прежде всего бизнес и только потом уже спорт.
Всем же ясно, что длительное отсутствие Грина пагубно скажется на результатах франшизы. Поэтому и идут на встречу. Играл бы он в каком-нибудь Детройте, Атланте и тп, меры совсем другие бы уже давно были приняты
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Ответ matheus
И чего лига так с ним нянчится? Артеста тогда без колебаний до конца сезона отстранили, а тут какие то обтекаемые формулировки
Лобби из санфрана видимо.
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Ответ Валера, настало твое время...
Интересная формулировка- пока не решит свои проблемы. То есть он приходит через неделю и говорит я в порядке, готов играть?
Типа наблюдения у психиатров и разных экспертов, пока они не дадут заключение, что он (не) вменяем.
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