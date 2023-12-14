НБА отстранила Дрэймонда Грина на неопределенный срок за удар Нуркича по лицу

отстранила форварда « » на неопределенный срок, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Во вторник Грин был удален третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» .

По словам источников Воджнаровски, Грин, генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи-младший и агент Грина Рич Пол встретятся в четверг, чтобы начать обсуждение того, как Грин сможет получить «консультацию и помощь», чтобы «двигаться дальше».

«Лига не хочет называть конкретный срок отстранения, но разрешает Грину взять время, необходимое ему для решения проблем, с которыми он столкнулся», – пишет инсайдер.

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс добавляет, что Грину будет разрешено находиться с командой в период дисквалификации.

Грин будет терять по 153 941 доллар за каждый пропущенный матч, если отстранение будет менее чем на 20 матчей, и по 202 922 доллара, если более 20, добавляет эксперт ESPN Бобби Маркс.

В прошлом месяце 4-кратный чемпион был дисквалифицирован на 5 встреч за удушающий прием против центрового «Миннесоты» Руди Гобера.