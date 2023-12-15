Дмитрий Матеранский о Дрэймонде Грине: «Я не удивлюсь, если его карьера закончена»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Дмитрий Матеранский Баскетбол

Комментатор и ведущий «Взял Мяч» Дмитрий Матеранский оценил ситуацию, в которой оказался форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин.

Грин отстранен на неопределенный срок за второй за сезон инцидент с нападением на игрока другой команды.

«НБА серьезно пытается этим заняться. Для Дрэймонда Грина это явно особенная история. На мой взгляд, он зачастил. Пока он потеряет деньги за каждый пропущенный матч – по 154 000 долларов в том случае, если пропустит менее 20 игр. И я не думаю, что этим ограничится. Если он пропустит более 20 матчей, то каждая игра ему будет стоить уже 203 000 долларов.

Может ли Грин исправиться и что его ждет? Я не удивлюсь, если его карьера закончена. И это великая карьера. Я не утверждаю это, но допускаю такой вариант», – сказал Матеранский.

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4 комментария
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Думаю, дадут такое же наказание как и Моранту
+5
0
+5
Бред
То, что могут перевести на скамейку и карьера пойдёт на спад (уже шла) - это да.
+3
0
+3
Ну раз сам Дмитрий сказал, значит Грин очень быстро вернётся
+6
-4
+2
Будет играть еще лет пять.
+1
-1
0
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