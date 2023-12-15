Дмитрий Матеранский о Дрэймонде Грине: «Я не удивлюсь, если его карьера закончена»

Комментатор и ведущий «Взял Мяч» Дмитрий Матеранский оценил ситуацию, в которой оказался форвард « » .

Грин отстранен на неопределенный срок за второй за сезон инцидент с нападением на игрока другой команды.

« серьезно пытается этим заняться. Для Дрэймонда Грина это явно особенная история. На мой взгляд, он зачастил. Пока он потеряет деньги за каждый пропущенный матч – по 154 000 долларов в том случае, если пропустит менее 20 игр. И я не думаю, что этим ограничится. Если он пропустит более 20 матчей, то каждая игра ему будет стоить уже 203 000 долларов.

Может ли Грин исправиться и что его ждет? Я не удивлюсь, если его карьера закончена. И это великая карьера. Я не утверждаю это, но допускаю такой вариант», – сказал Матеранский.