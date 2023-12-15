Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал главного тренера « » Стива Керра за то, что он не затрагивает вопрос с поведением форварда Дрэймонда Грина.

« потерял уважение коллег. Не только организации. Мы же слышали, что Нуркич сказал о нем, верно? Мы слышали слова Кевина Дюрэнта вчера после игры. А ведь до того, как все это произошло, Грин был одним из уважаемых парней по всей лиге.

И вот мы слышали слова Нуркича и Дюрэнта, недавно высказался их генменеджер Майк Данливи. Но где Стив Керр? Что со ?

Он высказывает свое мнение обо всем остальном, и высказывает его так, чтобы все могли услышать. Но когда дело доходит до Дрэймонда Грина и его действий, создается впечатление, что он уклоняется от этой ситуации.

Сейчас не время уклоняться. Я хочу, чтобы Стив Керр выступил с заявлением и сказал: «Дрэймонд не прав! То, что он делает – неприемлемо. Пока я здесь главный тренер, существует стандарт, который должно соблюдать. И Грину придется показать нам это, вернуться и показать, что он изменился. Я этого больше не потерплю».

Я хочу услышать мнение Стива Керра!» – высказался Перкинс.

Керр высказался на эту тему перед игрой с «Клипперс».