Кендрик Перкинс: «Стиву Керру пора перестать уклоняться от темы Дрэймонда Грина!»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра за то, что он не затрагивает вопрос с поведением форварда Дрэймонда Грина.

«Дрэймонд Грин потерял уважение коллег. Не только организации. Мы же слышали, что Нуркич сказал о нем, верно? Мы слышали слова Кевина Дюрэнта вчера после игры. А ведь до того, как все это произошло, Грин был одним из уважаемых парней по всей лиге.

И вот мы слышали слова Нуркича и Дюрэнта, недавно высказался их генменеджер Майк Данливи. Но где Стив Керр? Что со Стивом Керром?

Он высказывает свое мнение обо всем остальном, и высказывает его так, чтобы все могли услышать. Но когда дело доходит до Дрэймонда Грина и его действий, создается впечатление, что он уклоняется от этой ситуации.

Сейчас не время уклоняться. Я хочу, чтобы Стив Керр выступил с заявлением и сказал: «Дрэймонд не прав! То, что он делает – неприемлемо. Пока я здесь главный тренер, существует стандарт, который должно соблюдать. И Грину придется показать нам это, вернуться и показать, что он изменился. Я этого больше не потерплю».

Я хочу услышать мнение Стива Керра!» – высказался Перкинс.

Керр высказался на эту тему перед игрой с «Клипперс».

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5 комментариев
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Свое мнение Стив высказывает только тогда, когда это удобно и не опасно, а во всех остальных случаях лицемерит и выглядит это порой отвратительно
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Перкинс прав, такое впечатление, что Керр боится Грина..))
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Ответ Роман Бояринов
Свое мнение Стив высказывает только тогда, когда это удобно и не опасно, а во всех остальных случаях лицемерит и выглядит это порой отвратительно
Просто позвольте быть дреймонду самим собой)
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У Стива это в крови, представляю как его Джордан в Чикаго питорил
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Да он же сидел в 3 метрах от Грина в тот момент, как можно такое не заметить?
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