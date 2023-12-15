Джон Холлинджер считает, что «Уорриорз» нужна перестройка: «Можно продолжать разбрасываться активами в отчаянной попытке сохранить эру «Сплэш Бразерс», но это приведет к выбросу денег на ветер»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Баскетбол

Эксперт The Athletic Джон Холлинджер предоставил разбор неудачного старта сезона «Голден Стэйт» и пришел к выводу, что перестройка неизбежна.

«Уорриорз» хороши в двух вещах: бросках и подборах в нападении, и находятся где-то между посредственным и плохим во всем остальном. Даже «шутинг» в большей степени относится к одному игроку, чем к сильной стороне всей команды», – начал Холлинджер.

Журналист отмечает, что провал «Уорриорз» во многом связан с игрой стартеров Клэя Томпсона и Эндрю Уиггинса.

«Томпсон демонстрирует общий спад, которого можно ожидать от 33-летнего игрока, перенесшего несколько серьезных травм, а Уиггинс в 28 лет необъяснимо забыл, как играть в баскетбол. С показателем PER 7,3 при 47,8 процента реализации бросков он находится в списке худших игроков ротации в лиге. (Не очень веселая заметка о Уиггинсе: если бы Канада могла прямо сейчас выбрать 12 игроков для участия в Олимпийских играх в Париже, попал бы он туда?)», – интересуется эксперт.

Холлинджер отмечает, что фронт-офису «Голден Стэйт» морально тяжело расстаться с баскетболистами, с которыми еще два сезона назад они стали чемпионами, хоть они и крайне неэффективны на паркете.

«В результате Томпсон и Уиггинс занимают второе и третье места в команде по количеству минут, несмотря на то, что по большинству показателей являются двумя худшими игроками ротации «Уорриорз». Возможно, еще хуже то, что они занимают третье и четвертое места в команде по задействованию», – пишет журналист.

Бывший вице-президент по баскетбольным операциям «Мемфиса» предоставил возможный вариант развития событий в команде.

«Дальнейший путь кажется мягко говоря ужасающим: отпустить Томпсона в качестве свободного агента (или обменять его истекающий контракт до февраля), отчислить Криса Пола после сезона, держать Уиггинса, пока он не покажет признаки жизни, начать выслушивать предложения по Грину и Кевону Луни, избежать оков налога на роскошь по новому Коллективному соглашению и начать все сначала с Карри и молодежью.

Единственная альтернатива – продолжать разбрасываться активами и долларами в отчаянной попытке сохранить эру «Сплэш Бразерс» еще на год, но такая стратегия почти наверняка приведет к выбросу денег на ветер», – считает Холлинджер.

«Голден Стэйт» (10-14) идет 11-м в Западной конференции.

3 комментария
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Ответ Anton Smirnov
А еще вариант отпустить Карри за пол царства. Например в Оклу за 10 пиков. И из налога уйдут и будет задел на постройку новой команды.
😅🤣
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А еще вариант отпустить Карри за пол царства. Например в Оклу за 10 пиков. И из налога уйдут и будет задел на постройку новой команды.
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Ответ Anton Smirnov
А еще вариант отпустить Карри за пол царства. Например в Оклу за 10 пиков. И из налога уйдут и будет задел на постройку новой команды.
Но если его отпускать, то надо в остальном идти тоже по первому варианту, оставлять молодёжь и Уиггинса и ходить за пиками и пытаться с драфта собрать новых Карри.
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