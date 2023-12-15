Форвард « » признался, что сразу не понял, что удерживал центрового «Миннесоты» в захвате слишком долго.

На этой неделе Грин получил дисквалификацию на неопределенный срок за второй по ходу сезона-23/24 инцидент во время игры. На этот раз он ударил Юсуфа Нуркича из «Портленда».

«Когда я посмотрел повтор момента, сказал себе: «Черт побери, я удерживал его намного дольше, чем мне самому показалось непосредственно в моменте». Суть в том, что в такие моменты теряется ощущение времени.

Ты не понимаешь, сколько прошло времени. Я понятия не имел. В такие моменты это просто не осознается. Все проходит как-то спонтанно. Все вокруг движется, что-то происходит», – заявил Грин.