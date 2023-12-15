Дрэймонд Грин: «Уже на повторе понял, что удерживал Гобера очень долго. В такие моменты теряется ощущение времени»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что сразу не понял, что удерживал центрового «Миннесоты» Руди Гобера в захвате слишком долго.

На этой неделе Грин получил дисквалификацию на неопределенный срок за второй по ходу сезона-23/24 инцидент во время игры. На этот раз он ударил Юсуфа Нуркича из «Портленда».

«Когда я посмотрел повтор момента, сказал себе: «Черт побери, я удерживал его намного дольше, чем мне самому показалось непосредственно в моменте». Суть в том, что в такие моменты теряется ощущение времени.

Ты не понимаешь, сколько прошло времени. Я понятия не имел. В такие моменты это просто не осознается. Все проходит как-то спонтанно. Все вокруг движется, что-то происходит», – заявил Грин.

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8 комментариев
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Только на повторе понял, что ударил Нуркича умышленно
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Грин: На повторе понял, хороший сабмишен
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Грин: только на повторе понял, какой слабый получился удар по Пулу. эй Чушпан иди сюда, надо повторить.
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Счастливые часов не наблюдают
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Начинай стонать
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Гобер?
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Потом еще на повторе поймешь, что Нуркич никуда не тянул твое бедро😂
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"И пусть весь мир подождёт...."
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