Майк Данливи: «Направление движения нынешних «Уорриорз» будет зависеть от того, как мы проведем следующие 15-20 игр, а не от дисквалификации Грина»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи ответил на вопрос о том, повлияет ли выступление команды без дисквалифицированного Дрэймонда Грина на планы офиса в отношении состава и общее целеполагание по сезону.

По его словам, сама по себе дисквалификация Грина не сильно скажется на действиях менеджмента. 

«Я думаю, что большее влияние окажет то, как мы проведем следующие 15-20 игр. Это, вероятно, определит то, куда мы будем двигаться, а не данный конкретный инцидент или время отсутствия Грина. Реальность ситуации по Дрэймонду такова, что если мы оцениваем его способности, то они великолепны, а что касается его доступности, то тут все сложнее. Итак, для нас важно, чтобы он был более доступен для команды, потому что, когда он играет, то вопросов нет, и мы действительно хороши. А это главное.

Не думаю, что мне нужна дополнительная оценка Дрэймонда как игрока. Мне нужно немного больше экспертизы по этой команде в целом, ее сыгранности, сочетаниях и прочих подобных вещах. Признаться, с точки зрения баскетбола я очень доволен Дрэймондом. Мы хотим помочь ему, сделать так, чтобы он мог как можно дольше находиться на площадке», – считает Данливи.

Также управленец отметил, что Грин во время дисквалификации сможет быть вместе с одноклубниками и тренироваться вместе с ними.

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1 комментарий
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Если что пакет Дило, Руи, Гейб, пик первого и пять пиков второго раунда за Стэфа, всегда на готове
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