Клэй Томпсон о дисквалификации Дрэймонда: «Когда он вернется, то будет еще лучше, станет другим человеком»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после матча с «Клипперс» (113:121) отметил, что команде не хватает дисквалифицированного форварда Дрэймонда Грина.

«Было непросто без Дрэймонда, потому что он важная часть того, что мы делаем, нам будет не хватать его. Знаем, что когда он вернется, то будет еще лучше, станет другим человеком. Лично мне будет не хватать его еще и как друга и брата. Обожаю этого парня и не могу дождаться возвращения.

У нашей команды серьезная потеря, но мы постараемся сделать все от нас зависящее, пока Дрэймонд не играет. Продолжим выкладываться по полной», – заявил Томпсон.

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5 комментариев
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Ответ Air Rodman
Пока Грин вернется, самого Клея уже может и не быть тут :)) Прикиньте, сегодняшний матч против Клипперс был последним совместным для этой парочки.
Клей это вообще больная тема. Он как рулетка в казино. Его и отпускать не хочется, так как может вот такую 30-ку выдать, как с Клипперс. Но и держать большого желания нет.
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