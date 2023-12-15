Защитник « » после матча с « » (113:121) отметил, что команде не хватает дисквалифицированного форварда .

«Было непросто без Дрэймонда, потому что он важная часть того, что мы делаем, нам будет не хватать его. Знаем, что когда он вернется, то будет еще лучше, станет другим человеком. Лично мне будет не хватать его еще и как друга и брата. Обожаю этого парня и не могу дождаться возвращения.

У нашей команды серьезная потеря, но мы постараемся сделать все от нас зависящее, пока Дрэймонд не играет. Продолжим выкладываться по полной», – заявил Томпсон.