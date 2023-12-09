Стеф Карри о проблемах «Уорриорз»: «Пора перестать обсуждать это и решить их»

Теги Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Стефен Карри Баскетбол

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри после поражения от «Оклахомы» (136:138 ОТ) признался, что ему уже надоело обсуждать с журналистами проблемы команды.

«Я не знаю, приятель. Нам нужно выяснить, как уже перестать говорить об этом и, наконец, решить все эти вопросы. Иначе мы зайдем в новый год с тем же багажом, с теми же проблемами. Что бы это ни было, если это в наших силах, то мы должны это сделать. Если хотим быть серьезной командой.

Мне уже надоело говорить об этом, пора что-то сделать», – заявил Карри.

С результатом 10-12 «Уорриорз» идут на 11-м месте в Западной конференции.

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2 комментария
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Пора менять Карри и запускать перестройку, иначе потом могут очень надолго остаться на дне.
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да уж, если Стеф говорит, что пора что-то сделать - значит, дела, швах...
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