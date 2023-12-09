Лидер « » после поражения от «Оклахомы» (136:138 ОТ) признался, что ему уже надоело обсуждать с журналистами проблемы команды.

«Я не знаю, приятель. Нам нужно выяснить, как уже перестать говорить об этом и, наконец, решить все эти вопросы. Иначе мы зайдем в новый год с тем же багажом, с теми же проблемами. Что бы это ни было, если это в наших силах, то мы должны это сделать. Если хотим быть серьезной командой.

Мне уже надоело говорить об этом, пора что-то сделать», – заявил Карри.

С результатом 10-12 «Уорриорз» идут на 11-м месте в Западной конференции.