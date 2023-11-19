Стеф Карри о 6 поражениях подряд: «Это проблема, которую нужно решать»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри на пресс-конференции после поражения от «Оклахомы» (123:130 ОТ) заявил, что команде нужно скорее прервать серию поражений.
«Уорриорз» проиграли в шести матчах кряду.
«Безусловно, с этой серией в срочном порядке надо разобраться. Когда проигрываешь столько раз подряд, это проблема, которую нужно решать. Не стоит развивать этот менталитет проигравшего ни на каком отрезке сезона. Нельзя позволять этому просочиться в раздевалку», – сказал Карри.
«Уорриорз» замыкают зону плей-ин Западной конференции с результатом 6-7.
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