Стеф Карри о 6 поражениях подряд: «Это проблема, которую нужно решать»

Теги Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри на пресс-конференции после поражения от «Оклахомы» (123:130 ОТ) заявил, что команде нужно скорее прервать серию поражений.

«Уорриорз» проиграли в шести матчах кряду.

«Безусловно, с этой серией в срочном порядке надо разобраться. Когда проигрываешь столько раз подряд, это проблема, которую нужно решать. Не стоит развивать этот менталитет проигравшего ни на каком отрезке сезона. Нельзя позволять этому просочиться в раздевалку», – сказал Карри.

«Уорриорз» замыкают зону плей-ин Западной конференции с результатом 6-7.

1 комментарий

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Юлия Закаблукова
Берите пример с сас, они не отчаиваються
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