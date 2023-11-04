Стефен Карри и Чет Холмгрен обменялись майками после матча
Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри и новичок «Оклахомы» Чет Холмгрен обменялись игровыми майками по окончании матча между своими командами в рамках внутрисезонного турнира.
«Уорриорз» одержали победу (141:139) благодаря лэй-апу Карри в проходе за 0,2 секунды до конца.
Карри завершил встреу с 30 очками, 8 подборами и 7 передачами. Холмгрен набрал 24 очка, сделал 8 подборов и 5 передач.
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