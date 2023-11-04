Разыгрывающий « » после матча с «Оклахомой» (141:139) отдал должное новому одноклубнику , который записал на свой счет 13 передач без единой потери.

Карри пошутил, что «сильно завидует» 38-летнему плеймейкеру.

«Это впечатляет, если не сказать больше. Его способность видеть площадку... У него просто талант к этому, так было на протяжении всей его карьеры. Советую всем быть готовыми к моменту, когда Крис начнет попадать свои броски – будет самое интересное, когда он соберет все эти вещи воедино. Так что это очень, очень впечатляет.

Как же сильно я завидую Крису Полу с его соотношением передач к потерям», – заявил Карри.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом