Стефен Карри: «Как же я завидую Крису Полу с его соотношением передач к потерям»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Оклахома-Сити Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри после матча с «Оклахомой» (141:139) отдал должное новому одноклубнику Крису Полу, который записал на свой счет 13 передач без единой потери.

Карри пошутил, что «сильно завидует» 38-летнему плеймейкеру.

«Это впечатляет, если не сказать больше. Его способность видеть площадку... У него просто талант к этому, так было на протяжении всей его карьеры. Советую всем быть готовыми к моменту, когда Крис начнет попадать свои броски – будет самое интересное, когда он соберет все эти вещи воедино. Так что это очень, очень впечатляет.

Как же сильно я завидую Крису Полу с его соотношением передач к потерям», – заявил Карри.

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2 комментария

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Tseren031293
Крис Пол « Как же я завидую пальцам Стефа»
Чего у Криса не отнять, так это минимальное количество ошибок
Будто лимит стоит на соотношение передач/потерь.
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