Стив Керр: «Знаю, как много значит для игрока, когда тренер его поддерживает»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Эндрю Уиггинс Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что продолжает поддерживать и верить в своих игроков, несмотря на неудачное начало сезона.

«Поскольку я сам был игроком, я всегда хотел, чтобы мои тренеры демонстрировали уверенность во мне, несмотря на спад. Поэтому я знаю, как много значит для игрока, когда тренер его поддерживает. К тому же, полтора года назад мы выиграли чемпионат, и огромную роль в этом сыграли Уигс и Клэй.

Очевидно, что та стартовая пятерка была лучшей в лиге. Я буду продолжать верить в эту команду и в этих ребят, которые за долгое время добились столь многого. Как тренер я должен понимать, нужно ли нам вносить какие-то изменения, когда наступит тот переломный момент, тот критический момент в сезоне, когда пришло время попробовать что-то другое. Именно так проходит каждый сезон для каждой команды, потому что в конечном итоге главное – это победа. Если команда побеждает, вы можете продолжать делать то, что делаете. Если вы не выигрываете, то в конце концов вам придется принять какое-то решение», – сказал Керр.

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6 комментариев

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Валера, настало твое время...
Я буду долго гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю,
Hарву цветов и подарю букет
Той стартовой пятерочке, которую люблю.
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leon01
А не пришло ли время принять какое- то решение мистер Керр?
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трович
"Я буду продолжать верить в эту команду и в этих ребят, которые за долгое время добились столь многого"
Вот вам и ответ, будет ли Клэй на банке.
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Нур Абды
Ответ Квадратура Круга
ну значит пока Леброн и Дюрант будут продолжать бороться за титулы, этот с 30 номером тут сгниёт
Ну, в отличии от КД, который ни с Нетс, ни с Финикс не брал чемпионство, ГСВ брали... Тот же Леброн брал в 2020, а ГСВ сезон назад... 30ка пока в деле... Твое предположение не стыкуется с реальностью
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Misha_Sapunov
Ответ Квадратура Круга
ну значит пока Леброн и Дюрант будут продолжать бороться за титулы, этот с 30 номером тут сгниёт
гниет так, что берет чемпы, пока кд и брон страдают
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