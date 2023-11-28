Стив Керр: «Знаю, как много значит для игрока, когда тренер его поддерживает»

Главный тренер « » заявил, что продолжает поддерживать и верить в своих игроков, несмотря на неудачное начало сезона.

«Поскольку я сам был игроком, я всегда хотел, чтобы мои тренеры демонстрировали уверенность во мне, несмотря на спад. Поэтому я знаю, как много значит для игрока, когда тренер его поддерживает. К тому же, полтора года назад мы выиграли чемпионат, и огромную роль в этом сыграли Уигс и .

Очевидно, что та стартовая пятерка была лучшей в лиге. Я буду продолжать верить в эту команду и в этих ребят, которые за долгое время добились столь многого. Как тренер я должен понимать, нужно ли нам вносить какие-то изменения, когда наступит тот переломный момент, тот критический момент в сезоне, когда пришло время попробовать что-то другое. Именно так проходит каждый сезон для каждой команды, потому что в конечном итоге главное – это победа. Если команда побеждает, вы можете продолжать делать то, что делаете. Если вы не выигрываете, то в конце концов вам придется принять какое-то решение», – сказал Керр.