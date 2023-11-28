Звездный защитник « » эмоционально отреагировал на вопрос журналиста, касающийся стабильной стартовой пятерки «воинов».

Один из репортеров спросил Томпсона, насколько ценно то, что главный тренер сохраняет одну и ту же основную пятерку на протяжении всего сезона, несмотря на отрицательный баланс в таблице (8-9).

«Вы хотите, чтобы он посадил меня на скамейку? Или Уиггинса? Вы можете порассуждать об этом, хорошо. Видимо, надо сказать спасибо Стиву... Не знаю. Иногда вы зарабатываете подобные вещи – терпение и время – чтобы найти себя. Я думаю, что история на нашей стороне, когда речь заходит о таких вопросах», – заявил Томпсон.

На вопрос, слышал ли он о том, что сочувствующие «Уорриорз» предлагали посадить его на скамейку запасных, Томпсон ответил, что его это не волнует.

«Меня не волнует, что говорят люди. Они там занимаются своими делами. Они просто не могут делать то, что делаем мы – вот почему они говорят. Зачем мне это слушать? Да ладно вам. На данном этапе моей жизни меня уже не волнует, что там говорят люди. Следующий вопрос», – ответил Клэй.

Томпсон набирает 15,0 очка при 37% из-за дуги.

Клэй Томпсон – боль. Потерял бросок и скорость, но не хочет это признавать