Клэю Томпсону не понравились вопросы о его роли: «Хотите, чтобы меня посадили на скамейку?»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Эндрю Уиггинс Баскетбол

Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон эмоционально отреагировал на вопрос журналиста, касающийся стабильной стартовой пятерки «воинов».

Один из репортеров спросил Томпсона, насколько ценно то, что главный тренер Стив Керр сохраняет одну и ту же основную пятерку на протяжении всего сезона, несмотря на отрицательный баланс в таблице (8-9). 

«Вы хотите, чтобы он посадил меня на скамейку? Или Уиггинса? Вы можете порассуждать об этом, хорошо. Видимо, надо сказать спасибо Стиву... Не знаю. Иногда вы зарабатываете подобные вещи – терпение и время – чтобы найти себя. Я думаю, что история на нашей стороне, когда речь заходит о таких вопросах», – заявил Томпсон.

На вопрос, слышал ли он о том, что сочувствующие «Уорриорз» предлагали посадить его на скамейку запасных, Томпсон ответил, что его это не волнует.

«Меня не волнует, что говорят люди. Они там занимаются своими делами. Они просто не могут делать то, что делаем мы – вот почему они говорят. Зачем мне это слушать? Да ладно вам. На данном этапе моей жизни меня уже не волнует, что там говорят люди. Следующий вопрос», – ответил Клэй.

Томпсон набирает 15,0 очка при 37% из-за дуги.

Клэй Томпсон – боль. Потерял бросок и скорость, но не хочет это признавать

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38 комментариев

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Kemal Gul
Какое же у Клэя раздутое чсв! Понятное дело, 4 чемпионства все дела, пара великих рекордов, но нужно же здраво оценивать свое нынешнее состояние. Вон Крис Пол выходит со скамейки, и ничего, даже Уэстбрук уже присаживался, когда надо было, а для Клэя это прям личное оскорбление. Хотя может даже на пользу пошло бы, как знать. Только Керр похоже не решится. Боится разрушить атмосферу в команде или подорвать доверие Клэя, а то и испортить отношения с Карри, который всячески поддерживает сплэш-брата, фиг знает
+64
-4
+60
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Мурзин Ринат
Ого, значит скоро 4 пальца увидим))
+37
-5
+32
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фанат баскетбола
Похоже чьи то чувства задели))
+14
-2
+12
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Kikir
Тем временем Муди выдал в прошлой игре 100% с игры.
+11
-1
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ivavas
Перевод на скамейку - это решение должен принимать не сам игрок, а тренер со своим штабом. И учитывать при этом не только статистику в последних играх, но и работу игрока на тренировках, психологию и микроклимат в коллективе. И вероятно еще какие-то нюансы, например как к этому отнесется главная звезда и не скажется ли это на его игре.
А сам игрок должен стремится играть в старте. Так устроена НБА - стартовый состав показатель твоей роли в команде.
Если Томпсона переведут на скамью - может у него руки совсем опустятся, и он совсем перестанет выкладываться. Бог его знает, что у него там в голове. А тренер тут должен быть в роли бога - разобраться в голове Томпсона.
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RuslanMat
Ответ Kemal Gul
Какое же у Клэя раздутое чсв! Понятное дело, 4 чемпионства все дела, пара великих рекордов, но нужно же здраво оценивать свое нынешнее состояние. Вон Крис Пол выходит со скамейки, и ничего, даже Уэстбрук уже присаживался, когда надо было, а для Клэя это прям личное оскорбление. Хотя может даже на пользу пошло бы, как знать. Только Керр похоже не решится. Боится разрушить атмосферу в команде или подорвать доверие Клэя, а то и испортить отношения с Карри, который всячески поддерживает сплэш-брата, фиг знает
Уэстбрук вообще профессионал, каких поискать, принимает свою роль и не выпендривается.
+11
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Scrubs
Ответ Оскар Муравьёв
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Братишка, ты хоть ознакомься с вопросом для начала, позориться не надо. Посмотри три-четыре года НБА, разберись чутка)
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Илья Петров
Клэй красавчик блин, еще и стрелы на Андрюху перевел )) Вобще не плохо было бы и со скамейки попробовать, что в этом плохого.
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Tiemme
Ответ Григорий Ефимов
https://www.youtube.com/shorts/5s7MoNz87xo - каждый желающий может посмотреть видео и оценить самостоятельно, насколько заголовок "не понравился вопрос" и слова "эмоционально отреагировал" соответствуют действительности
Полностью соответствуют. Он был прилично раздражен, или по твоему раздражение должно у всех быть как у Грина, сразу удушающий?
+7
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Поникший Руй
ДА!
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Роман Ефимов
Ответ фанат баскетбола
Похоже чьи то чувства задели))
Чувства верующих. Пацанов поверивших в себя
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Misha_Sapunov
Ответ RuslanMat
Уэстбрук вообще профессионал, каких поискать, принимает свою роль и не выпендривается.
у него есть выбор? его уже несколько команд выкинули.
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Казбек Бимбасов
Ответ Anton Smirnov
Надо в команде делать внутренню конкуренцию. Пусть Клей с Муди конкурирует за старт. А Вигинс с Кумингой. Это конкуренция будет отличной мотивацией для всех игроков и в целом для команды.
А вы с чего взяли что они не конкурируют? Куминга это же ужас, какой он уже год в команде? Третий вроде бы? У него же мозгов за это время ни на йоту не прибавилось, он банально не подходит под систему ГС, тут больше вопрос зачем его пикнули, если это всем было очевидно еще на драфте
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RuslanMat
Ответ Misha_Sapunov
да это понятно, но что ему остается, если его как мусор из команды в косанду шпыняют? либо будь хорошим либо конец карьеры или китай.
да он лучше доброй трети игроков в нба,тут ещё и вопрос зарплаты, сомневаюсь,что есть лучше игрок на минималке,чем РВБ
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RuslanMat
Ответ Misha_Sapunov
у него есть выбор? его уже несколько команд выкинули.
конечно есть выбор,строить из себя приму и отказываться играть или что-то в этом роде?) а РВБ профессионал до мозга костей и этика у него на высочайшем уровне+крутейший партнёр в раздевалке. Никто из партнёров или работников клуба плохого никогда про него не говорили
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Anton Smirnov
Надо в команде делать внутренню конкуренцию. Пусть Клей с Муди конкурирует за старт. А Вигинс с Кумингой. Это конкуренция будет отличной мотивацией для всех игроков и в целом для команды.
+1
0
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Pavel Gurin
Похоже , следующей его контракт максимальный будет … в Китае
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Swhat
Клея надо или держать в основе или убирать из команды.
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RuslanMat
Ответ Misha_Sapunov
у него есть выбор? его уже несколько команд выкинули.
https://www.sports.ru/basketball/1115597107-skazal-im-chto-mogu-byt-nastavnikom-rassell-uestbruk-vserez-podumyval-.html?sl=1
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Ed Monix
Ответ Мурзин Ринат
Ого, значит скоро 4 пальца увидим))
Комментарий удален пользователем
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FLEXXX
Ооооооочень хочу
Зрелище зачастую очень печальное Может превратиться в фильм ужасов с непоправимыми последствиями
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RuslanMat
Ответ Misha_Sapunov
а чего на минималке ж, если лучше? он просто минусовой. все видели как заиграл Лал без него. Человек не подходит под нынешнюю игру. ни ума ни броска. поэтому и не нужен никому. вот за копейки играет пока
🙃
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ArizonaCactus
Ответ Misha_Sapunov
а чего на минималке ж, если лучше? он просто минусовой. все видели как заиграл Лал без него. Человек не подходит под нынешнюю игру. ни ума ни броска. поэтому и не нужен никому. вот за копейки играет пока
Да, ЛАЛ заиграл феерично! Вон и Леба новый рекорд оформил: -44 и 0 подборов, такого в великой карьере еще не было.
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Казбек Бимбасов
Ответ Kemal Gul
Какое же у Клэя раздутое чсв! Понятное дело, 4 чемпионства все дела, пара великих рекордов, но нужно же здраво оценивать свое нынешнее состояние. Вон Крис Пол выходит со скамейки, и ничего, даже Уэстбрук уже присаживался, когда надо было, а для Клэя это прям личное оскорбление. Хотя может даже на пользу пошло бы, как знать. Только Керр похоже не решится. Боится разрушить атмосферу в команде или подорвать доверие Клэя, а то и испортить отношения с Карри, который всячески поддерживает сплэш-брата, фиг знает
Крис пол сидит на скамейке непосредственно под Кари и грином, потому что именно они водят мяч в первой пятерке, уэстбрук сидит на скамейке, потому что в стартовой пятерке трио любителей поиграть в айзо и четвертым там быть это явный перебор. Посыл ваш конечно верный и Клей сдал, он не играет на уровне олстара больше и это всем очевидно, но все-таки, будь вы Кером, кого бы вы поставили в основу вместо Томпсона? Кто из бэнча голден-стейт прямо-таки играет лучше него и заслуживает место в основе?
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Мистер Вайбз
Ответ Казбек Бимбасов
Крис пол сидит на скамейке непосредственно под Кари и грином, потому что именно они водят мяч в первой пятерке, уэстбрук сидит на скамейке, потому что в стартовой пятерке трио любителей поиграть в айзо и четвертым там быть это явный перебор. Посыл ваш конечно верный и Клей сдал, он не играет на уровне олстара больше и это всем очевидно, но все-таки, будь вы Кером, кого бы вы поставили в основу вместо Томпсона? Кто из бэнча голден-стейт прямо-таки играет лучше него и заслуживает место в основе?
Ну, как вариант Подземски. Когда вышел с Миннесотой и поиграл 38 минут - нормально себя показал. Со скамейки тухленько пока, конечно
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Мистер Вайбз
Ответ Kemal Gul
Какое же у Клэя раздутое чсв! Понятное дело, 4 чемпионства все дела, пара великих рекордов, но нужно же здраво оценивать свое нынешнее состояние. Вон Крис Пол выходит со скамейки, и ничего, даже Уэстбрук уже присаживался, когда надо было, а для Клэя это прям личное оскорбление. Хотя может даже на пользу пошло бы, как знать. Только Керр похоже не решится. Боится разрушить атмосферу в команде или подорвать доверие Клэя, а то и испортить отношения с Карри, который всячески поддерживает сплэш-брата, фиг знает
Думаю, тут не столько в чсв дело, сколько в неуверенности в себе после травм. Он же в первое лето после камбэка боялся полноценно тренироваться, чтобы не получить опять травму. Уже всем абсолютно понятно, что лихой контракт ему не получить. Если бы начал выходить со скамейки и перестраивать игру - мог бы стабилизироваться в лиге ещё на несколько лет с довольно неплохим чеком. Но если будет продолжать биться об лёд - боюсь, только снизит свою ценность на рынке
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propellerrr
Ответ ivavas
Перевод на скамейку - это решение должен принимать не сам игрок, а тренер со своим штабом. И учитывать при этом не только статистику в последних играх, но и работу игрока на тренировках, психологию и микроклимат в коллективе. И вероятно еще какие-то нюансы, например как к этому отнесется главная звезда и не скажется ли это на его игре. А сам игрок должен стремится играть в старте. Так устроена НБА - стартовый состав показатель твоей роли в команде. Если Томпсона переведут на скамью - может у него руки совсем опустятся, и он совсем перестанет выкладываться. Бог его знает, что у него там в голове. А тренер тут должен быть в роли бога - разобраться в голове Томпсона.
Или ген. менеджер, который должен разобраться в контракте Томпсона
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Прозектор-50
Ответ Anton Smirnov
Надо в команде делать внутренню конкуренцию. Пусть Клей с Муди конкурирует за старт. А Вигинс с Кумингой. Это конкуренция будет отличной мотивацией для всех игроков и в целом для команды.
Что-то мне это напоминает... Вроде был уже в команде парень, который конкурировал с Клэем... Как-то не хорошо та история закончилась...
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