Василий Карасев: «Поддерживали определенный уровень баскетбола все сорок минут, в этом и есть залог успеха»

Василий Карасев порадовался успешному старту сезона.

МБА-МАИ начала чемпионат с трудной победы в гостях над «Уралмашем » (83:77). После трех четвертей соперников разделяло одно очко разницы, которое досталось москвичам в 1-й 10-минутке. 2-й и 3-й игровой отрезки завершались с равным счетом (23:23, 15:15).

«Безусловно, первая игра сезона была для нас очень важна. Выездной матч, да еще и с серьезным соперником, который сохранил костяк прошлого сезона и усилился хорошими российскими игроками. Поэтому нам предстоял очень серьезный экзамен. Я рад, что мы выиграли, и самое главное – что на протяжении всей игры мы не «ломались». Каждый, кто выходил на площадку, привносил свой вклад: агрессию, очки, защиту. Мы поддерживали определенный уровень баскетбола все сорок минут, и, наверное, в этом и есть залог успеха», – заключил главный тренер москвичей.

«Тяжёлый матч, вся игра как на качелях. Где-то «Уралмаш» был чуть лучше, но мы смогли переломить ход встречи. Василий Николаевич очень здорово направлял нас, давал нужные наставления, обращал внимание на некоторые детали. Конечно, для нас очень важно было начать сезон с победы, особенно на выезде и против такого соперника», – рассудил Данил Певнев.