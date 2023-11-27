Известный в прошлом разыгрывающий поддержал звезду «Финикса» , который в 2016 году принял скандальное решение перейти в « ».

Уильямс также критически отозвался о легенде НБА Чарльзе Баркли, который был одним из критиков Кевина после его перехода.

«Стоит начать с того, что я не Кевин Дюрэнт, я не на его уровне. Но если бы я был Кевином Дюрэнтом и это было именно тем, что мне хотелось сделать, то я бы сделал именно это. Я бы не стал принимать решение, основываясь на чьем-то мнении. Ты занимаешься этим делом уже восемь или девять лет... В конечном итоге тебе нужно позаботиться о себе и стараться делать так, чтобы чувствовать себя счастливым.

А все эти парни вроде Чарльза Баркли и других, которые говорят, что они бы так не поступили. Да просто никто не хотел видеть задницу Баркли в своей команде, потому что он был неудачником. Вот что я об этом думаю», – заявил Уильямс.