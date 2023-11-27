Джейсон Уильямс: «Никто не хотел видеть в своей команде Баркли, потому что он был неудачником»

Теги Голден Стэйт Джейсон Уильямс НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Баскетбол

Известный в прошлом разыгрывающий Джейсон Уильямс поддержал звезду «Финикса» Кевина Дюрэнта, который в 2016 году принял скандальное решение перейти в «Голден Стэйт».

Уильямс также критически отозвался о легенде НБА Чарльзе Баркли, который был одним из критиков Кевина после его перехода.

«Стоит начать с того, что я не Кевин Дюрэнт, я не на его уровне. Но если бы я был Кевином Дюрэнтом и это было именно тем, что мне хотелось сделать, то я бы сделал именно это. Я бы не стал принимать решение, основываясь на чьем-то мнении. Ты занимаешься этим делом уже восемь или девять лет... В конечном итоге тебе нужно позаботиться о себе и стараться делать так, чтобы чувствовать себя счастливым.

А все эти парни вроде Чарльза Баркли и других, которые говорят, что они бы так не поступили. Да просто никто не хотел видеть задницу Баркли в своей команде, потому что он был неудачником. Вот что я об этом думаю», – заявил Уильямс.

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9 комментариев

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Зомби-дитя
Ответ Skeleton64
Кто это сказал? Человек, у которого даже нет своего изображения на спортсе?
это упущение спортса, а не Джейсона Уильямса.

И он так-то один из самых ярких разыгрывающих девяностых-начала нулевых
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skyhitbI4
Хз хз, по детству когда смотрел матчи, он казался батей, а не лузером
+5
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FaithDevotion
Ответ Skeleton64
Кто это сказал? Человек, у которого даже нет своего изображения на спортсе?
Зато есть чемпионский перстень)
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Бускетс это позиция
Ответ Зомби-дитя
это упущение спортса, а не Джейсона Уильямса. И он так-то один из самых ярких разыгрывающих девяностых-начала нулевых
ярким, пожалуй, но в категорию ярких и Джордана Пула можно включить)
а так разыгрывающий с чуть менее чем 6ю ассистами на 2 потери по карьере это не очень хороший разыгрывающий
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Ceasus
Так и Дюрент до перехода был неудачником. Сейчас мода после своих халявных гаек поднимать разговоры о своем месте в истории. Баркли хотя бы в Чикаго к Майклу не перешел
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Skeleton64
Ответ FaithDevotion
Зато есть чемпионский перстень)
Перстень много у кого есть. Имена 99% этих людей нам ничего не скажут.
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Skeleton64
Ответ Зомби-дитя
это упущение спортса, а не Джейсона Уильямса. И он так-то один из самых ярких разыгрывающих девяностых-начала нулевых
Да я знаю. Пошутил в исходном посте, но, видимо, неудачно, поскольку мне начали объяснять, кто такой Уильямс)
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