Анферни Саймонс об отработке защиты в «Бостоне»: «Никогда таким не занимался, меня этому не учили»

Анферни Саймонс узнал новое в «Селтикс».

Новобранец клуба занимается упражнениями по действиям в обороне, учится перекрывать траектории передач, мешать им и занимать правильные позиции.

«Мы занимались исключительно этим примерно первые 4 недели. Никогда раньше не работал над этими компонентами. Меня этому не учили. Так что очень рад упору на них», – признался 26-летний защитник.

Саймонс провел первые 7 лет своей карьеры в «Портленде».