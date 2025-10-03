Лука Дончич не сыграет в первых двух предсезонных матчах

«Лейкерс» не станут задействовать Луку Дончича в первых играх «предсезонки».

Словенский разыгрывающий не выйдет на площадку в матче с «Финиксом» и пропустит встречу с «Голден Стэйт».

По сообщению инсайдера Дэйва Макменамина, клуб не хочет сразу нагружать разыгрывающего после Евробаскета.