Лука Дончич не сыграет в первых двух предсезонных матчах
«Лейкерс» не станут задействовать Луку Дончича в первых играх «предсезонки».
Словенский разыгрывающий не выйдет на площадку в матче с «Финиксом» и пропустит встречу с «Голден Стэйт».
По сообщению инсайдера Дэйва Макменамина, клуб не хочет сразу нагружать разыгрывающего после Евробаскета.
Кто лучший американский игрок в НБА?2041 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости