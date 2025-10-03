Форвард «Миннесоты» Ленард Миллер выбыл на 2 недели с травмой правого мизинца
Ленард Миллер пропустит большую часть предсезонной подготовки.
21-летний форвард «Тимбервулвз» получил травму правого мизинца на руке во время тренировки. Игроку потребуются минимум 2 недели на восстановление.
Миллер был выбран 33-м на драфте-2023 и провел уже 2 сезона в системе «Миннесоты», в прошлом чемпионате он выходил в 13 матчах, набирая 1,5 очка за 2,4 минуты в среднем.
Кто лучший американский игрок в НБА?2041 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Миннесоты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости