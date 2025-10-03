Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с ФМП, «Вена» примет «Илирию»
Сегодня, 3 октября, двумя матчами стартует новый сезон Адриатической лиги.
«Игокеа» примет ФМП, «Илирия» встретится с «Веной».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Борац Чачак Сербия – 0-0, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Вена Австрия – 0-0, Дубай ОАЭ – 0-0, Задар Хорватия – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Илирия Словения – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0, Сплит Хорватия – 0-0, Студентски центар Черногория – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
