Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» примет «Финикс»
4 октября начнется финальная серии женской НБА.
«Лас-Вегас» примет «Финикс». Заключительная серия впервые пройдет в семиматчевом формате.
Женская НБА
Плей-офф
Финал (до 4 побед)
Лас-Вегас – Финикс
4 октября. 03.00
Счет в серии не открыт – 0-0.
