Сэм Кэсселл о сборах «Бостона»: «Самый тяжелый тренировочный лагерь, который я видел за 34 года»

Сэм Кесселл описал тренировки «Селтикс».

«Самый тяжелый тренировочный лагерь, который я видел за 34 года в деле», – заявил член команды Джо Маззуллы. Большая часть команды провела значительную часть межсезонья в комплексе.

«Мы были здесь все лето. Все парни очень четко поняли, что от нас требуют тренеры», – рассказал Бэйлор Шайерман .

«В этот раз здесь совершенно другая атмосфера из-за большого количества молодежи. Куча беготни, тренеры орут, мы просто смотрим со стороны выполняя свою программу. Весело. И здорово», – поделился Ксавьер Тиллман .