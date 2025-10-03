Сэм Кэсселл о сборах «Бостона»: «Самый тяжелый тренировочный лагерь, который я видел за 34 года»
Сэм Кесселл описал тренировки «Селтикс».
«Самый тяжелый тренировочный лагерь, который я видел за 34 года в деле», – заявил член команды Джо Маззуллы. Большая часть команды провела значительную часть межсезонья в комплексе.
«Мы были здесь все лето. Все парни очень четко поняли, что от нас требуют тренеры», – рассказал Бэйлор Шайерман.
«В этот раз здесь совершенно другая атмосфера из-за большого количества молодежи. Куча беготни, тренеры орут, мы просто смотрим со стороны выполняя свою программу. Весело. И здорово», – поделился Ксавьер Тиллман.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Celtics Blog
