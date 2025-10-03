23-летний форвард Эндрю Карр пройдет просмотр в «Портленде»

«Блэйзерс» оценят Эндрю Карра.

23-летний форвард (206 см) провел 5 сезонов в NCAA и не был выбран на драфте-2025 НБА.

Карр набирал 10,3 очка, 4,7 подбора и 1,7 передачи за 24 минуты в среднем в последнем сезоне.

Форвард присоединялся к команде «Портленда» в Летней лиге и теперь пройдет просмотр в тренировочном лагере.