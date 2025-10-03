Скотти Уилбекин близок к возвращению к полноценным командным тренировками

Скотти Уилбекин активно восстанавливает форму.

32-летний разыгрывающий «Фенербахче » получил разрыв крестообразной связки прошлой осенью и пропустил весь сезон, но летом продлил контракт с чемпионом Евролиги. Шарунас Ясикявичюс прокомментировал его готовность.

«Скотти уже тренируется 1 на 1. Должен вернуться. Тяжело сказать что-то более определенное, но он близок к возвращению к командным тренировкам.

Не особо вовлечен в его реабилитацию, но похоже, что занимается он упорнее основной команды. Физически он выглядит лучше, чем часть активных игроков», – поделился главный тренер.

Уилбекин набирал 13 очков, 2,2 подбора, 3,3 передачи и 1,1 перехвата за 24,7 минуты в среднем в сезоне-2023/24 Евролиги.