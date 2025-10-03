0

Чемпионат Турции. «Тофаш» встретится с «Галатасараем»

Сегодня, 3 октября, в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Галатасарай» примет «Тофаш».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Бахчешехир – 1-0, Бешикташ – 1-0, Тофаш – 1-0, Мерсин – 1-0, Трабзонспор – 1-0, Петким Спор – 1-0, Бурсаспор – 0-1, Меркезефенди – 1-0, Бююкчекмедже – 0-1, Каршияка – 0-1, Маниса – 0-1, Галатасарай – 0-1, Тюрк Телеком – 0-1, Фенербахче – 0-1, Эсенлер Эроспор – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
результаты
logoТофаш
logoГалатасарай
