Чемпионат Турции. «Тофаш» встретится с «Галатасараем»

Сегодня, 3 октября, в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Галатасарай» примет «Тофаш ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Бахчешехир – 1-0, Бешикташ – 1-0, Тофаш – 1-0, Мерсин – 1-0, Трабзонспор – 1-0, Петким Спор – 1-0, Бурсаспор – 0-1, Меркезефенди – 1-0, Бююкчекмедже – 0-1, Каршияка – 0-1, Маниса – 0-1, Галатасарай – 0-1, Тюрк Телеком – 0-1, Фенербахче – 0-1, Эсенлер Эроспор – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.