  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» сыграет с «Мельбурном», «Лейкерс» встретятся с «Финиксом»
1

НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» сыграет с «Мельбурном», «Лейкерс» встретятся с «Финиксом»

3-4 октября пройдут два предсезонных матча НБА.

Австралийский «Мельбурн» примет «Новый Орлеан», «Финикс» сыграет с «Лейкерс».

НБА

Предсезонные матчи

Мельбурн – Новый Орлеан

3 октября. 12.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший американский игрок в НБА?1799 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
logoНБА
предсезонные матчи
Мельбурн
logoНовый Орлеан
logoФиникс
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» в Абу-Даби
12вчера, 18:42
Главные новости
Джефф Грин о Дюрэнте: «Кевин все тот же с тех пор, как был новичком. Его не переделать»
3сегодня, 07:54
Генменеджер «Блэйзерс» о словах про «время побеждать»: «По-прежнему этого хотим, но главное – прогресс. Думаем и о перспективе тоже»
1сегодня, 07:32
Джо Маззулла: «Подход «Селтикс» будет базироваться на стремлении к победам каждый божий день. А там уже как пойдет»
1сегодня, 07:22
Купер Флэгг узнал 4 из 9 игроков с карточек НБА 2006 года, Илгаускас и Тюркоглу новичку «Далласа» неизвестны
11сегодня, 07:14
Энтони Дэвис о желании играть на «четверке»: «Дело не в самих позициях, просто быть центровым весь сезон тяжелее для тела»
1сегодня, 07:08
Макси Клебер избежал серьезной травмы и должен вернуться в строй через несколько дней
3сегодня, 06:45
Джордан Пул: «Я побеждал с «Уорриорз», потом был сложный опыт в «Уизардс». Постараюсь объединить это и вывести «Пеликанс» в плей-офф»
6сегодня, 06:39
Яннис Адетокумбо отправился в Майами, чтобы присоединиться к «Милуоки»
1сегодня, 06:28
Басист RHCP Фли об обмене Дончича: «Услышал об этом от Бена Стиллера. Я послал его подальше, потом посмотрел новости в телефоне и свалился на пол»
2сегодня, 06:21
Шэй Гилджес-Александер: «Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить»
3сегодня, 06:12
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с ФМП, «Вена» примет «Илирию»
120 минут назад
Чемпионат Франции. «Булазак» сыграет с «Шоле»
33 минуты назад
Чемпионат Турции. «Тофаш» встретится с «Галатасараем»
38 минут назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет МБА-МАИ
46 минут назад
Евролига. «Жальгирис» примет «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
56 минут назад
Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»
сегодня, 05:49
Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»
сегодня, 05:03
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
вчера, 20:53
Еврокубок. «Будучность» уверенно победила «Лондон»
1вчера, 20:35
Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»
4вчера, 19:27