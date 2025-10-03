НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» сыграет с «Мельбурном», «Лейкерс» встретятся с «Финиксом»
3-4 октября пройдут два предсезонных матча НБА.
Австралийский «Мельбурн» примет «Новый Орлеан», «Финикс» сыграет с «Лейкерс».
Предсезонные матчи
Мельбурн – Новый Орлеан
3 октября. 12.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
