20-летний Джонни Ферфи из «Пэйсерс» снова отличился данком
Джонни Ферфи продолжает радовать яркими моментами.
20-летний защитник (206 см) «Индианы» начинает второй сезон в команде. Ферфи показал красивый данк в Летней лиге. А теперь отметился и на сборах «Пэйсерс».
Кто лучший американский игрок в НБА?2101 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Ашера
