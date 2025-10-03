Джей Джей Редик: «Получили Вандербилта версии до травм»
Джарред Вандербилт подходит к сезону здоровым.
Ранее 26-летний форвард «Лейкерс» рассказал, что смог тренироваться все лето и занимался отработкой трехочковых.
Главный тренер Джей Джей Редик сообщил, что команда получила «Вандо версии до травм». Баскетболисту потребовались операции на обеих ногах летом 2024 года.
Игрока спросили, когда он почувствовал, что окончательно пришел в норму.
«Черт, наверное, на этой неделе. Хорошо чувствовал себя все лето, но сейчас смог испытать себя в деле против других профессионалов, увидеть, как работа переходит в результат», – признался Вандербилт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
