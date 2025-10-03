0

Шарунас Ясикявичюс о 36 очках Уэйда Болдуина: «Не видел его таким со времен «Баварии»

Уэйд Болдуин провел яркий матч против «Жальгириса».

36 очков 29-летнего разыгрывающего чуть не привели к камбэку «Фенербахче» в Евролиге (81:84).

Болдуин реализовал 9 из 14 двухочковых и 5 из 8 дальних бросков и добавил 4 передачи, 2 подбора и 1 перехват.

«Он значительно лучше выглядит физически. Последний раз я видел его таким в «Баварии» (2020/21), когда он атаковал сквозь защиту.

Теперь, когда ушли Найджел Хэйс-Дэвис и Марко Гудурич, он еще больше показывает лидерские качества. Его работа на тренировках переходит в игровые результаты. Стал спокойнее на площадке.

Сильный характер, не всегда хладнокровный, но именно это иногда приводит к действительно хорошим моментам. Не хочу ничего из этого терять. Очень обнадеживает. Самое главное – оставаться здоровым», – рассудил главный тренер Шарунас Ясикявичюс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
