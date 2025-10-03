0

Ростислав Вергун: «16 потерь, каждый раз, когда намечался рывок, мы сами же его и «тушили»

Ростислав Вергун прокомментировал поражение от МБА-МАИ.

«Уралмаш» начал сезон Лиги ВТБ с победы над «Локо» в гостях, но уступил МБА-МАИ на домашней площадке (77:83).

«Мы не показали свой лучший баскетбол. Считаю, что количество потерь для нас недопустимо. Сегодня было 16 потерь, и каждый раз, когда намечался рывок, мы сами же его и «тушили».

Соперник – очень дисциплинированная команда, и они нас втянули в свой баскетбол, в свою игру. Мы пытались донести это до ребят до и во время игры, но, на мой взгляд, не очень успешно. Нам не хватило концентрации и агрессивности. Проиграли много единоборств, упустили «ничейные» мячи.

В концовке разницу сделало индивидуальное мастерство. Платунов забил сложный мяч в проходе с сопротивлением, а мы в свою очередь промазали. Тайрелл промазал из-под кольца – очень обидные моменты. Разница шесть очков – равная игра, но эти маленькие нюансы решили исход. К сожалению, я сказал ребятам, что мы не можем позволять себе давать соперникам такие шансы. Прежде всего, ищу причину в нас. Нам нужно разобраться и не допускать подобного в будущем», – заявил главный тренер екатеринбургской команды.

Кто лучший американский игрок в НБА?2101 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
logoТайрелл Нельсон
logoРостислав Вергун
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Платунов
logoУралмаш
logoМБА-МАИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уступил МБА-МАИ после 15 смен лидера в матче
11сегодня, 16:35
Уралмаш – МБА-МАИ – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 3 октября 2025
вчера, 17:11Пользовательская новость
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»
4 сентября, 11:09
Главные новости
Скотти Уилбекин близок к возвращению к полноценным командным тренировками
6 минут назад
Джей Джей Редик: «Получили Вандербилта версии до травм»
119 минут назад
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» примет «Финикс»
1сегодня, 17:16
20-летний Джонни Ферфи из «Пэйсерс» снова отличился данком
135 минут назадВидео
Евролига. «Жальгирис» победил «Фенербахче», несмотря на 36 очков Болдуина, «Барселона» играет с «Панатинаикосом» и другие матчи
8сегодня, 19:20Live
Анферни Саймонс об отработке защиты в «Бостоне»: «Никогда таким не занимался, меня этому не учили»
3сегодня, 18:59
Сэм Кэсселл о сборах «Бостона»: «Самый тяжелый тренировочный лагерь, который я видел за 34 года»
сегодня, 18:54
Лука Дончич не сыграет в первых двух предсезонных матчах
3сегодня, 18:30
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» встретятся с «Финиксом», «Новый Орлеан» обыграл «Мельбурн»
9сегодня, 18:27
Брэндон Бостон получил травму в первой четверти матча против «Жальгириса»
сегодня, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
Василий Карасев: «Поддерживали определенный уровень баскетбола все сорок минут, в этом и есть залог успеха»
51 минуту назад
Том Тибодо пообщался с Джулиусом Рэндлом и Донте Дивинченцо на сборах «Миннесоты»
1сегодня, 19:12Фото
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с ФМП, «Вена» примет «Илирию»
1сегодня, 15:58
Чемпионат Франции. «Булазак» сыграет с «Шоле»
сегодня, 18:36
23-летний форвард Эндрю Карр пройдет просмотр в «Портленде»
сегодня, 18:25
Чемпионат Турции. 27 очков Палмера помогли «Галатасараю» обыграть «Тофаш»
сегодня, 18:25
Форвард «Миннесоты» Ленард Миллер выбыл на 2 недели с травмой правого мизинца
сегодня, 17:59
Лики Блэк подписал контракт Exhibit 10 с «Вашингтоном»
сегодня, 16:10
Ален Омич отказался от контракта с «Уралмашем»
сегодня, 12:40
21,7 млн евро – рекордный бюджет «Жальгириса» на сезон-2025/26
сегодня, 10:51