Ростислав Вергун: «16 потерь, каждый раз, когда намечался рывок, мы сами же его и «тушили»

Ростислав Вергун прокомментировал поражение от МБА-МАИ.

«Уралмаш » начал сезон Лиги ВТБ с победы над «Локо» в гостях, но уступил МБА-МАИ на домашней площадке (77:83).

«Мы не показали свой лучший баскетбол. Считаю, что количество потерь для нас недопустимо. Сегодня было 16 потерь, и каждый раз, когда намечался рывок, мы сами же его и «тушили».

Соперник – очень дисциплинированная команда, и они нас втянули в свой баскетбол, в свою игру. Мы пытались донести это до ребят до и во время игры, но, на мой взгляд, не очень успешно. Нам не хватило концентрации и агрессивности. Проиграли много единоборств, упустили «ничейные» мячи.

В концовке разницу сделало индивидуальное мастерство. Платунов забил сложный мяч в проходе с сопротивлением, а мы в свою очередь промазали. Тайрелл промазал из-под кольца – очень обидные моменты. Разница шесть очков – равная игра, но эти маленькие нюансы решили исход. К сожалению, я сказал ребятам, что мы не можем позволять себе давать соперникам такие шансы. Прежде всего, ищу причину в нас. Нам нужно разобраться и не допускать подобного в будущем», – заявил главный тренер екатеринбургской команды.