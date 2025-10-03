Фото
Том Тибодо пообщался с Джулиусом Рэндлом и Донте Дивинченцо на сборах «Миннесоты»

Том Тибодо посетил «Тимбервулвз».

Бывший главный тренер команды пообщался с игроками, с которыми работал уже в «Никс».

Форвард Джулиус Рэндл и защитник Донте Дивинченцо отправились в «Миннесоту» летом 2024 года в результате обмена Карла-Энтони Таунса.

Тибодо был уволен этим летом после выхода команды в финал Восточной конференции.

