Том Тибодо пообщался с Джулиусом Рэндлом и Донте Дивинченцо на сборах «Миннесоты»
Том Тибодо посетил «Тимбервулвз».
Бывший главный тренер команды пообщался с игроками, с которыми работал уже в «Никс».
Форвард Джулиус Рэндл и защитник Донте Дивинченцо отправились в «Миннесоту» летом 2024 года в результате обмена Карла-Энтони Таунса.
Тибодо был уволен этим летом после выхода команды в финал Восточной конференции.
Кто лучший американский игрок в НБА?2102 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Миннесоты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости