Лики Блэк подписал контракт Exhibit 10 с «Вашингтоном»

«Уизардс» просмотрят Лики Блэка.

26-летний форвард подписал соглашение Exhibit 10. Блэк не был выбран на драфте-2023 и провел большую часть своей карьеры в лиге развития.

На его счету 26 матчей за «Шарлотт» в сезоне-2023/24 с показателями в 2,7 очка и 1,8 подбора за 10,9 минуты в среднем.

Одновременно «Вашингтон» отчислил 22-летнего форварда Джонатана Пьерра.