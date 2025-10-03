0

Лики Блэк подписал контракт Exhibit 10 с «Вашингтоном»

«Уизардс» просмотрят Лики Блэка.

26-летний форвард подписал соглашение Exhibit 10. Блэк не был выбран на драфте-2023 и провел большую часть своей карьеры в лиге развития.

На его счету 26 матчей за «Шарлотт» в сезоне-2023/24 с показателями в 2,7 очка и 1,8 подбора за 10,9 минуты в среднем.

Одновременно «Вашингтон» отчислил 22-летнего форварда Джонатана Пьерра.

Кто лучший американский игрок в НБА?1993 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Wizards PR
Джонатан Пьерр
logoВашингтон
logoНБА
переходы
logoЛики Блэк
