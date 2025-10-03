Лики Блэк подписал контракт Exhibit 10 с «Вашингтоном»
«Уизардс» просмотрят Лики Блэка.
26-летний форвард подписал соглашение Exhibit 10. Блэк не был выбран на драфте-2023 и провел большую часть своей карьеры в лиге развития.
На его счету 26 матчей за «Шарлотт» в сезоне-2023/24 с показателями в 2,7 очка и 1,8 подбора за 10,9 минуты в среднем.
Одновременно «Вашингтон» отчислил 22-летнего форварда Джонатана Пьерра.
Кто лучший американский игрок в НБА?1993 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Wizards PR
