Чемпионат Франции. «Булазак» сыграет с «Шоле»

Сегодня, 3 октября, в чемпионате Франции пройдет один матч.

«Шоле» примет «Булазак». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Париж – 1-0, Ле-Ман – 1-0, Булазак – 1-0, Лимож – 1-0, Шоле – 1-0, Виллербан – 1-0, Монако – 1-0, Нантер – 1-0, Элан Шалон – 0-1, Бурк – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Сен-Кантен – 0-1, Страсбур – 0-1, Дижон – 0-1, Ле-Портель – 0-1, Нанси – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.