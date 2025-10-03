Чемпионат Франции. «Булазак» сыграет с «Шоле»
Сегодня, 3 октября, в чемпионате Франции пройдет один матч.
«Шоле» примет «Булазак».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Париж – 1-0, Ле-Ман – 1-0, Булазак – 1-0, Лимож – 1-0, Шоле – 1-0, Виллербан – 1-0, Монако – 1-0, Нантер – 1-0, Элан Шалон – 0-1, Бурк – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Сен-Кантен – 0-1, Страсбур – 0-1, Дижон – 0-1, Ле-Портель – 0-1, Нанси – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
