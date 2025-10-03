Ален Омич отказался от контракта с «Уралмашем»
Центровой сборной Словении не пополнит состав уральского клуба.
По информации Telegram-канала «Свободный агент», Омич принял решение отказаться от краткосрочного соглашения с «Уралмашем».
В прошлом сезоне центровой выступал за черногорскую «Будучность», в среднем набирая 4,6 очка, 4,6 подбора и 1,1 передачи в Адриатической лиге.
33-летний Омич также выступал на Евробаскете-2025, где вместе со сборной Словении дошел до 1/4 финала турнира.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
