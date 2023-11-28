Журналистка Кендра Эндрюс: «Переговоры по контракту давят на Клэя Томпсона»
По словам журналистки ESPN Кендры Эндрюс, переговоры по продлению контракта давят на атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.
«Но спад Томпсона в начале этого сезона ощущается по-другому. Переговоры по контракту давят на него, сообщили источники ESPN, и он, кажется, заметно больше расстраивается во время матчей. Иногда он сидит на краю скамейки один во время тайм-аута или бьет себя по голове после неудачного броска», – пишет Эндрюс.
Ранее сообщалось, что Томпсон не может прийти к договоренности с «Уорриорз» по новому контракту. Игрок просит «намного больше», чем готова дать организация, и в зарплате, и в продолжительности контракта.
По словам инсайдера Шэмса Чарании, все указывает на то, что 4-кратный чемпион станет свободным агентом следующим летом.
защищаться так, как до травм он уже не сможет, а значит, даже если он вернёт бросок на уровень точности сопоставимый с прежним - красная цена ему 10 в год и 20 минут за матч с ролью четвертого гарда в ротации.
заменить его только некем.
Лучше бы ему задуматься о наследии и возможности. Стать чемпионом 🏆