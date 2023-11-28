Журналистка Кендра Эндрюс: «Переговоры по контракту давят на Клэя Томпсона»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

По словам журналистки ESPN Кендры Эндрюс, переговоры по продлению контракта давят на атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.

«Но спад Томпсона в начале этого сезона ощущается по-другому. Переговоры по контракту давят на него, сообщили источники ESPN, и он, кажется, заметно больше расстраивается во время матчей. Иногда он сидит на краю скамейки один во время тайм-аута или бьет себя по голове после неудачного броска», – пишет Эндрюс.

Ранее сообщалось, что Томпсон не может прийти к договоренности с «Уорриорз» по новому контракту. Игрок просит «намного больше», чем готова дать организация, и в зарплате, и в продолжительности контракта.

По словам инсайдера Шэмса Чарании, все указывает на то, что 4-кратный чемпион станет свободным агентом следующим летом.

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10 комментариев

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ID89
Давят мягкого Клэя как детские какашки
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-5
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Andraey
Клей расклеился .
+3
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+3
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boller_73
Ответ leon01
ничего не поделаешь,он сдал заметно...последствия травм...25/4 это максимум...и возможно со скамейки ,либо аут ...жаль
30/3
+3
-2
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Finstere
Ответ boller_73
30/3
причем он такое предложение должен за подарок считать, имхо
защищаться так, как до травм он уже не сможет, а значит, даже если он вернёт бросок на уровень точности сопоставимый с прежним - красная цена ему 10 в год и 20 минут за матч с ролью четвертого гарда в ротации.
заменить его только некем.
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leon01
ничего не поделаешь,он сдал заметно...последствия травм...25/4 это максимум...и возможно со скамейки ,либо аут ...жаль
+2
-2
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Аркадий Байдерин
Ну блин. Он и так богат)

Лучше бы ему задуматься о наследии и возможности. Стать чемпионом 🏆
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Misha_Sapunov
вот так аналитика. а эти действия клэя не могут быть огорчением по поводу его игры?
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fhneh
Ответ boller_73
30/3
Да нафиг он нужен за такие деньги. Лучше Пола ещё на годик продлить, а на двойку подписать недорого работягу по типу Дивиченцо/Коннотон
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Anton Smirnov
Ответ leon01
ничего не поделаешь,он сдал заметно...последствия травм...25/4 это максимум...и возможно со скамейки ,либо аут ...жаль
с его игрой 10 + 10 (опция команды)
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Misha_Sapunov
Ответ fhneh
Да нафиг он нужен за такие деньги. Лучше Пола ещё на годик продлить, а на двойку подписать недорого работягу по типу Дивиченцо/Коннотон
и чего ты будешь делать с коннатаном который хуже клея бросает даже сейчас? 3 очка получать за матч? таких как он много. в том же ГС есть Подземски. это не определяющие игроки. клей плох, но ему чуток поднять процент и уже это приличный игрок. совершенно разный уровень даже сейчас, не говоря уж если клей голову поправит
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