Журналистка Кендра Эндрюс: «Переговоры по контракту давят на Клэя Томпсона»

По словам журналистки ESPN Кендры Эндрюс, переговоры по продлению контракта давят на атакующего защитника « » .

«Но спад Томпсона в начале этого сезона ощущается по-другому. Переговоры по контракту давят на него, сообщили источники ESPN, и он, кажется, заметно больше расстраивается во время матчей. Иногда он сидит на краю скамейки один во время тайм-аута или бьет себя по голове после неудачного броска», – пишет Эндрюс.

Ранее сообщалось, что Томпсон не может прийти к договоренности с «Уорриорз» по новому контракту. Игрок просит «намного больше», чем готова дать организация, и в зарплате, и в продолжительности контракта.

По словам инсайдера Шэмса Чарании, все указывает на то, что 4-кратный чемпион станет свободным агентом следующим летом.