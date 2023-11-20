НБА. «Сан-Антонио» примет «Клипперс», «Голден Стэйт» – «Хьюстон» и другие матчи
В понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Сан-Антонио» с серией из 8 поражений примет «Клипперс», «Голден Стэйт», который проиграл 6 матчей подряд, встретится с «Хьюстоном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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