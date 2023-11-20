НБА. «Сан-Антонио» примет «Клипперс», «Голден Стэйт» – «Хьюстон» и другие матчи

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В понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Сан-Антонио» с серией из 8 поражений примет «Клипперс», «Голден Стэйт», который проиграл 6 матчей подряд, встретится с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Денвер
Дата проведения
21 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Вашингтон – Милуоки
Дата проведения
21 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Шарлотт – Бостон
Дата проведения
21 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Клипперс
Дата проведения
21 ноября, 04.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Чикаго – Майами
Дата проведения
21 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Сакраменто
Дата проведения
21 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Миннесота – Нью-Йорк
Дата проведения
21 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Хьюстон
Дата проведения
21 ноября, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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кандид
Я понимаю, что в ГСВ Томпсон неприкасаемая фигура (что бы там не трындел Стивен Эй), но Уиггинса-то из старта можно сослать уже, Стив Малькольмович?! Хватит нюхать клей! Вспомни, что ты тренер!
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