«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)

«Тимбервулвс» интересуются игроком «Буллс» Коби Уайтом.

«Миннесота» активно ищет возможности для усиления позиции разыгрывающего защитника, и плеймейкер «Чикаго» Коби Уайт находится в сфере их интересов, согласно сообщению репортера Джо Коули из Chicago Sun-Times.

Коули сообщает, что «Миннесота» связалась с «Чикаго», чтобы узнать о возможности приобретения Уайта.

«По данным источника, по Коби Уайту уже поступали запросы от «Тимбервулвс», и для «быков» время на принятие решения ограничено. Тот же источник сообщил, что «Миннесота» не намерена ждать до февраля и дедлайна по обменам, чтобы завершить сделку, а хочет как можно скорее решить проблему с основным распасовщиком, которая преследует команду весь сезон», – написал Коули.

25-летний Уайт в текущем сезоне в среднем набирает 22,1 очка, 2,7 подбора и 5,4 передачи за игру.

Все семь своих сезонов в НБА он провел в составе «Чикаго», сыграв в 429 матчах (230 в стартовой пятерке) с тех пор, как был выбран под 7-м номером на драфте НБА 2019 года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chicago Sun-Times
