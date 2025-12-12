Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке

Статистика показала, насколько Иди важен для «Мемфиса».

Центровой «Мемфиса » Зак Иди оказался на вершине списка игроков, которые больше всех влияют на net-рейтинг (при минимум 200 отыгранных минутах).

Net-рейтинг команды с игроком на паркете рассчитывается по формуле: атакующий рейтинг (количество очков, которые команда набирает за 100 владений) минус защитный рейтинг (количество очков, которые команда пропускает за 100 владений). То же самое для случая, когда игрока нет на площадке.

В случае Иди net-рейтинг «Мемфиса» с ним на паркете улучшается на 18,3 очка, а без него падает на 8,1. Это дает Иди разницу в net-рейтингах, равную 26,4, что является лучшим результатом в лиге.

Топ-5 выглядит так: