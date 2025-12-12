12

Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке

Статистика показала, насколько Иди важен для «Мемфиса».

Центровой «Мемфиса» Зак Иди оказался на вершине списка игроков, которые больше всех влияют на net-рейтинг (при минимум 200 отыгранных минутах).

Net-рейтинг команды с игроком на паркете рассчитывается по формуле: атакующий рейтинг (количество очков, которые команда набирает за 100 владений) минус защитный рейтинг (количество очков, которые команда пропускает за 100 владений). То же самое для случая, когда игрока нет на площадке.

В случае Иди net-рейтинг «Мемфиса» с ним на паркете улучшается на 18,3 очка, а без него падает на 8,1. Это дает Иди разницу в net-рейтингах, равную 26,4, что является лучшим результатом в лиге.

Топ-5 выглядит так:

  1. Зак Иди («Мемфис»): +26,4 очка (+18,3, когда он в игре, против -8,1, когда его нет)

  2. Джейлен Дюрен («Детройт»): +19,1 (+14,5 против -4,6)

  3. Яннис АдетокумбоМилуоки»): +18,2 (+8,2 против -10)

  4. Аарон Гордон («Денвер»): +18 (+20,7 против +2,7)

  5. Квинтен Пост («Голден Стэйт»): +16,7 (+12,9 против -3,8)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница аналитика Джона Шумана в соцсети Bluesky
logoМемфис
logoДжейлен Дюрен
logoНБА
logoАарон Гордон
logoЗак Иди
logoМилуоки
logoЯннис Адетокумбо
logoГолден Стэйт
logoКвинтен Пост
logoДетройт
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зак Иди выбыл как минимум на четыре недели из-за травмы голеностопа
11 декабря, 21:49
«Хьюстон» не заинтересован в обмене на Джа Морэнта
11 декабря, 16:43
Сэм Эмик: «Джа Морэнт и его лагерь пытаются выправить отношения с «Мемфисом», Зак Клейман не показывает интереса к его обмену»
11 декабря, 05:47
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
10 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
14 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
20 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
24 минуты назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
38 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
42 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
54 минуты назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
59 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09