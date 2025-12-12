16

Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»

Перкинс назвал Адетокумбо «трусом», Джефферсон с этим не согласился и начал спор.

Инсайдер Крис Хэйнс недавно сообщил, что суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо провел встречу с несколькими партнерами по команде, чтобы сказать им не отвлекаться на слухи о его возможном обмене.

После того как Кайл Кузма и Кевин Портер подвергли сомнению эту информацию, общественность осталась в недоумении относительно того, была ли такая встреча вообще. Бывшие игроки НБА Кендрик Перкинс и Ричард Джефферсон решили обсудить эту историю на подкасте Road Trippin’.

Перкинс: «Яннис – трус. Яннис – трус. Давайте называть вещи своими именами. У нас бы даже не было бы этих разговоров, этих препирательств, этих гаданий: «Эй, знаете что? Чарания сообщает одно, Хэйнс сообщает другое, Док Риверс выходит на пресс-конференцию и говорит, что у нас не было таких обсуждений, а Кайл Кузма заявляет, что у нас не было этой встречи». Вся эта хрень из-за того, что Яннис – трус, и я говорю это с уважением.

Я говорю это с уважением, потому что он явно не хочет там оставаться! Просто публично заяви: «Обменяйте меня» – и стой на своем. Ему нужно выйти и сказать: «Да, мое время здесь закончилось». Потому что я устал от этого, бро».

Джефферсон: «А кто ты или я такие, чтобы указывать Яннису, как ему покидать команду, с которой он выиграл MVP, чемпионство и MVP финала? Кто мы такие, чтобы говорить ему, как поступать? Ты говоришь: «Я устал от этого». Да всем плевать! Яннису пофиг на то, от чего ты устал, и ему не должно быть не пофиг, с уважением».

Перкинс: «Тогда почему нам должно быть не пофиг на него и на то, что он делает?» 

Джефферсон: «Потому что мы освещаем баскетбол!!!»

Перкинс: «Бро, я просто хочу, чтобы он перестал скрывать свои карты».

Джефферсон: «Он не обязан скрывать свои карты, он не обязан показывать свои карты тебе, мне или кому бы то ни было еще, черт возьми!

Команда может делать с игроком все что угодно; они могут обменять его втихую или сказать, что поднимут его майку под своды арены. А ты сидишь тут и говоришь, что он должен раскрывать свои карты? Команды так не делают. Раз за разом, раз за разом!

И теперь мы тут сидим и делаем из Янниса злодея? Потому что каждый раз, когда решение принимает игрок, это воспринимается как личное, а когда решение принимает команда, это бизнес? Для Янниса это бизнес. Разбирайтесь сами, вы знаете, чего я хочу, я хочу уйти отсюда, я не буду делать это публично, потому что не хочу иметь с этим дело».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Road Trippin’
