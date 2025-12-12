Чемпионат Турции. «Галатасарай» обыграл «Меркезефенди»
12 декабря в чемпионате Турции прошел один матч.
«Галатасарай» справился с «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 10-0, Бахчешехир – 9-1, Фенербахче – 9-1, Галатасарай – 7-4, Анадолу Эфес – 6-4, Тюрк Телеком – 6-4, Тофаш – 5-5, Трабзонспор – 5-5, Эсенлер Эроспор – 4-6, Бурсаспор – 4-6, Меркезефенди – 4-7, Петким Спор – 4-6, Маниса – 3-7, Мерсин – 3-7, Каршияка – 1-9, Бююкчекмедже – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
