Чемпионат Турции. «Галатасарай» обыграл «Меркезефенди»

12 декабря в чемпионате Турции прошел один матч.

«Галатасарай» справился с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 10-0, Бахчешехир – 9-1, Фенербахче – 9-1, Галатасарай – 7-4, Анадолу Эфес – 6-4, Тюрк Телеком – 6-4, Тофаш – 5-5, Трабзонспор – 5-5, Эсенлер Эроспор – 4-6, Бурсаспор – 4-6, Меркезефенди – 4-7, Петким Спор – 4-6, Маниса – 3-7, Мерсин – 3-7, Каршияка – 1-9, Бююкчекмедже – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
