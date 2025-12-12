Адриатическая лига. «Мега» обыграла «Задар», «Сплит» справился с «Игокеа»
Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.
«Мега» справилась с «Задаром», «Сплит» обыграл «Игокеа».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Дубай ОАЭ – 8-0, Партизан Сербия – 6-1, Клуж Румыния – 5-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-4, ФМП Сербия – 4-4, Сплит Хорватия – 3-6, Студентски центар Черногория – 2-6, Борац Чачак Сербия – 2-6, КРКА Словения – 2-6.
Группа B
Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 7-1, Будучность Черногория – 6-2, Спартак Суботица Сербия – 5-3, Црвена Звезда Сербия – 5-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-5, Илирия Словения – 3-5, Задар Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-6, Вена Австрия – 2-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
