0

Адриатическая лига. «Мега» обыграла «Задар», «Сплит» справился с «Игокеа»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Мега» справилась с «Задаром», «Сплит» обыграл «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 8-0, Партизан Сербия – 6-1, Клуж Румыния – 5-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-4, ФМП Сербия – 4-4, Сплит Хорватия – 3-6, Студентски центар Черногория – 2-6, Борац Чачак Сербия – 2-6, КРКА Словения – 2-6.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 7-1, Будучность Черногория – 6-2, Спартак Суботица Сербия – 5-3, Црвена Звезда Сербия – 5-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-5, Илирия Словения – 3-5, Задар Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-6, Вена Австрия – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoАдриатическая лига
результаты
logoСплит
logoИгокеа
logoЗадар
logoМега
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
11 декабря, 18:39
«Партизан» официально опроверг слухи о назначении Жоана Пеньярройи
10 декабря, 13:16
Адриатическая лига. «Игокеа» дома уступила «Дубаю», «Црвена Звезда» в гостях обыграла «Босна Роял»
8 декабря, 20:35
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
10 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
14 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
20 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
24 минуты назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
38 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
42 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
54 минуты назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
59 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09