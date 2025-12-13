Чемпионат Франции. «Нантер» обыграл «Ле-Ман»
12 декабря в чемпионате Франции прошел один матч.
«Нантер» победил «Ле-Ман».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 8-2, Виллербан – 8-2, Париж – 8-2, Нантер – 8-3, Страсбур – 7-3, Элан Шалон – 6-4, Бурк – 6-4, Ле-Ман – 6-5, Нанси – 5-5, Шоле – 5-5, Лимож – 4-7, Дижон – 3-7, Булазак – 3-7, Гравлин-Дюнкерк – 2-8, Сен-Кантен – 2-8, Ле-Портель – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
