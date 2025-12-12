0

Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч

Карри возвращается в строй, Грин и Хорфорд не сыграют против «Вулвс».

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не значится в списке травмированных команды на матч против «Миннесоты».

Карри пропустил последние пять матчей команды, восстанавливаясь после ушиба бедра. «Голден Стэйт» провел отрезок без своего лидера с результатом 2-3 и идет на 8-м месте на Западе с результатом 13-12.

Форвард Дрэймонд Грин (личные причины) и центровой Эл Хорфорд (ишиас) не помогут «Уорриорс» во встрече с «Тимбервулвс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Энтони Слейтера в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoМиннесота
logoЭл Хорфорд
logoНБА
logoДрэймонд Грин
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Фишер: «Единственный игрок, на которого «Уорриорз» согласятся обменять Дрэймонда Грина – это Яннис Адетокумбо»
11 декабря, 15:16
Стали известны детали первого скандального эпизода Лэтрелла Сприуэлла в «Голден Стэйт»
11 декабря, 13:33
Дрэймонд Грин: «Стив Керр принес победы в «Голден Стэйт». До него фанаты много лет имели дело с некомпетентностью»
11 декабря, 06:56
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Орландо» играет с «Нью-Йорком», «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио»
вчера, 22:30Live
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк проведет встречу с фанатами со «Стены» перед игрой с «Мемфисом»
вчера, 19:45
Пожар в доме Эрика Споэльстры, скорее всего, случился из-за неисправности в отдельно стоящей сауне
вчера, 19:25
«Он действительно готов на все ради величия». Шэй Гилджес-Александер посмеялся над шуткой про Сэма Прести
вчера, 19:05
Джамал Мозли: «Индиана» опиралась на опыт в Кубке НБА. Эти матчи помогут нам»
вчера, 18:30
Карлик Джонс вернется в состав «Партизана» только в середине января
вчера, 17:58
Защитник «Анадолу Эфеса» Давид Мутаф: «Для меня игра с «Фенербахче» – это огромная мотивация. Очень важно победить в этом дерби»
вчера, 17:44Видео
Джон Холлинджер: «По моей информации, «Пеликанс» не понимали, что они обменивают на Дерика Куина»
вчера, 17:28
Виктор Вембаньяма о тромбе: «Этот опыт толкал меня вперед все лето и будет продолжать это делать всю карьеру»
вчера, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09