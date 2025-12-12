Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч

Карри возвращается в строй, Грин и Хорфорд не сыграют против «Вулвс».

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри не значится в списке травмированных команды на матч против «Миннесоты».

Карри пропустил последние пять матчей команды, восстанавливаясь после ушиба бедра. «Голден Стэйт» провел отрезок без своего лидера с результатом 2-3 и идет на 8-м месте на Западе с результатом 13-12.

Форвард Дрэймонд Грин (личные причины) и центровой Эл Хорфорд (ишиас) не помогут «Уорриорс» во встрече с «Тимбервулвс».